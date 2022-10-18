今年最重大表款发布 百达翡丽5811将取代型号5711

百达翡丽（Patek Philippe）星期二（10月18日）宣布，去年“退役”停产的热门型号腕表Ref.5711/1A-010 Nautilus，将由新版Ref.5811/1G-001 Nautilus取代。这是表坛今年最重大的表款发布。

Ref.5811/1G-001Nautilus在外形上看似与前作Ref.5711/1A-010 Nautilus极为相似，同样造型，不同的是材质从原本的精钢变为白金，配备白金表壳和表链，以及深蓝的旭日纹表盘。

这款腕表防水深度达120米，直径略微扩大至41毫米，体现了它与1976年Nautilus原版腕表的亲和性，采用两件式表壳。它还具有几项微妙的技术改进和专利创新，包括固定折叠式表扣，新的可锁定调节系统，以及取代分体式阀杆的新型拉出式杠杆系统。

新版Ref.5811/1G-001 Nautilus具有几项技术改进和专利创新，包括固定折叠式表扣，新的可锁定调节系统，以及取代分体式阀杆的新型拉出式杠杆系统。（百达翡丽提供）

百达翡丽的Nautilus腕表1976年推出，由制表大师Gerald Genta设计，一面世就因独特的圆润八角形造型惊为天人，成为不少腕表藏家的首选腕表，精钢版的Ref.5711/1A-010 Nautilus尤其受欢迎。

与蒂芙尼联名终极告别之作拍出天价

根据知名二手表网站Chrono24的资料，这枚原价不到4万新元的腕表在2020年的二手市场价格已经超过10万新元。2021年当市场开始出现腕表即将停产的传闻时，在Chrono24网站上这款表的价格即刻飙升25％，后来更进一步上涨了49%。

百达翡丽去年宣布Nautilus Ref 5711将走入历史，最后推出的一款绿色表盘型号未面世就被预订一空。之后百达翡丽再推出终极告别之作——与蒂芙尼（Tiffany & Co.）联名的限量170枚蔚蓝表盘Ref.5711/1A-018 Nautilus——成为全球富豪与名人竞相抢购的腕表，其中一枚在拍卖市场中以650万美元（约931万新元）的天价成交，比原价的7万1600新元超出大约133倍。

随着Ref. 5811/1G-001 Nautilus的发布，原本以为再也无法拥有Nautilus的腕表藏家终于可以松一口气，但基于其贵金属材质，将得付出更高价加上运气才能抢购得到。

Ref.5811/1G-001 Nautilus定价为9万2000新元。