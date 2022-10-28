时尚一直在循环。但这次“复古”Y2K绝不是小打小闹地修修补补，我们看到的是真正具有颠覆意义的时装进化。

2022年9月23日。米兰时装周古驰（Gucci）秀场。现场响起画外音：

我是我……她是她……

当我们交换的时候 你不知道谁是谁 因为我们是

identical twins……

模特们挎着小魔怪（1980年代电影“Gremlins”）包， 搭配Y2K（year 2000）风格加了流苏的墨镜和眼镜，戴着横贯脸部，看似取材于面罩、口罩的超长流苏钻饰鱼贯而出。被分隔在两个秀场的现场观众此时并不知道，出现在他们眼前的模特、服饰、配件是一模一样的。

T台中央的灯光亮起。分隔的幕布消失。两个秀场的模特手拉着手一对对走上T台。观众惊觉：原来这才是创意总监Alessandro Michele的真正大秀Twinsburg。他搜罗了68对同卵双胞胎模特，穿着打扮一模一样地同台走秀，用魔幻而酷炫的手法演绎了平行宇宙的相互联系。

11天后，代表物理学最高成就的诺贝尔物理学奖颁给了阿斯佩（Alain Aspect）、克劳泽（John Clauser）和蔡林格（Anton Zeilinger）。他们的主要贡献是“用纠缠光子进行实验，开创量子信息科学”。没几个人能真正明白他们在研究什么。反而是“量子纠缠”这个概念，被许多人拿来与双胞胎之间神奇的心电感应做类比。Alessandro Michele说他的秀是向母亲和其双胞胎姐妹致敬。他是否受到物理学最新研究成果的启发不得而知。我能够感知的，是他对身体内或身体外“另一个我”的那种亲密感的渴望。

9月至10月四大国际时装周陆续举行，展示明年春夏的时装潮流。

当看到Moschino的模特带着充气玩具上场，巴黎世家（Balenciaga）让一双价值上千欧元的鞋子踩入泥坑，我感受到一阵悸动；当美剧“Pose”的明星Michaela Jaé Rodriguez“围着”一辆粉红轿车为Thom Browne新装站台；Loewe秀场上，模特“穿着”巨大的火鹤花，犹如一株株行走的植物上场时，我居然有一跃而出的癫狂。

拜冠病疫情所赐，我们这些无法现场观秀的时尚人，也能通过品牌提供的现场直播链接，与世界各地的名人、明星、博主同步观赏。被电脑屏幕框住的我，对品牌设计师们“躯体越受限，精神越狂野”的冲动感同身受。

立新非粗暴地破旧

米兰时装周除了爆点多多，也预示了Y2K千禧风的强力回潮。高饱和色、金属质感、蝴蝶图案、低腰牛仔、超短上衣、透视洋装、天鹅绒运动套装，以及Y2K时尚具代表性的配饰……这些华丽中透着不羁，甚至是过把瘾就死的造型，经当今设计师的诠释，不仅换上现代风貌甚至兼具未来感。

巴黎时装周上超模贝拉·哈迪德展示“喷漆洋装”。（路透社）

时尚一直在循环。但这次“复古”Y2K绝不是小打小闹地修修补补，我们看到的是真正具有颠覆意义的时装进化。

巴黎时装周上超模贝拉·哈迪德（Bella Hadid）展示的“喷漆洋装”，就实现了迅速霸屏社媒，甚至吸引时尚小白关注的效果。

贝拉为法国品牌Coperni发布会压轴出场。近乎赤裸的她只手遮胸卓然独立。两个黑衣男拿着喷枪向她身上细细喷绘一种白色液体，让观者以为是在进行人体绘画。只见白色喷雾凝固，却如白丝作茧而缚。黑衣女设计师上前稍加修缮剪裁，1分15秒之后，一款包裹着曼妙胴体的白色礼服“破茧”而出……

是不是有点像“量子纠缠”一般魔幻？据悉，Coperni展示的喷涂技术是由喷雾织品技术公司Fabrican提供。他们的液体聚合物溶液含有棉质或合成纤维，一旦与人体接触就会开始蒸发成型，迅速变成可穿戴的布料，并可根据个人所需实现真正的量体裁衣。

这种魔幻感与不断纠缠的冠病疫情带给我们的末世感有种暗暗的投契。疫情期间混乱中又怀有希望的心境，与千禧年时对末日又期待又怕受伤害的感受也不谋而合。于是，这种末世感推着当今的设计师们身不由己地向着Y2K风尚漂流而去。

Y2K千禧风中的潮元素蝴蝶图案，似乎回应了人们目前的境况和希翼：如果我们是蝴蝶，疫情就像是缚在我们身上的茧。我们挣脱束缚之日，就是重生、绽放之时。