TaFF改名新加坡时尚协会 掀开本地时尚发展新篇章

新加坡纺织服饰商会前天正式更名为“新加坡时尚协会”，协会未来将致力于促成不同方的合作，建立一个强健的时尚业界社群。时尚协会总裁和主席受访分享科技创新、永续发展和推广亚洲传统服饰技艺三大未来发展方向。

新加坡纺织服饰商会（Textile and Fashion Federation，简称TaFF）本周三（10月26日）正式改名，以新名称“新加坡时尚协会”（Singapore Fashion Council，简称SFC）掀开新篇章，迈向新里程。

这次改名象征着协会正式调整战略定位，以更好地协助、支持会员，以及广大的时尚业界拓展业务愿景。新加坡时尚协会除了旨在建造一个更具凝聚力的时尚生态环境，也将更积极地催化和促成跨越不同行业、领域与国家，新颖和多元化的协作，让各价值链互助互惠，欣欣向荣。

新加坡时尚协会总裁何思敏（Ho Semun）说：“新加坡纺织服饰商会这个名字是从八九十年代沿用下来的。那时新加坡在地的成衣生产业仍很蓬勃。然而随着本地制造业式微，新加坡时尚业转型，该是时候改换名字了。这次的改名，是向英国时尚协会（British Fashion Council）、澳大利亚时尚协会（Australian Fashion Council）看齐，校准我们的定位，让人一点就通，明白我们所做的事情。改名并非象征走向一个全新的方向，而是让我们能更好地表达我们目前在做着和未来能为本地时尚业做些什么。”

三大未来发展方向

新加坡时尚协会总裁何思敏：协会尤其会专注于帮助业界创建、发展新技能，让时尚业者拓展或转型为革新业者。（谢智扬摄）

新加坡时尚协会今后的发展重点将放在促成不同方的合作，以及建立起一个强健的时尚业界社群。何思敏说：“随着时尚消费者的需求不断地改变，我们协会尤其会专注于帮助业界创建、发展新技能，让时尚业者拓展或转型为革新业者。唯有新人才加入时尚工业，注入新血，新加坡才能发展为时尚的区域枢纽，为本地时尚业者铺路迈向世界未来的时尚舞台。”

新加坡时尚协会是在咨询本地时尚业领袖，审核新加坡作为时尚枢纽的战略强项，以及本地时尚所能做的贡献以后，锁定科技创新、永续发展和推广亚洲传统服饰技艺三大未来发展方向。

新加坡时尚协会主席，以生产婴儿服著称的张服装私人有限公司（Teo Garments Corporation Pte Ltd）第二代总裁张伟雄（Wilson Teo）早前接受记者访问，畅谈新加坡成衣业发展时说：“我国的成衣制造厂虽都不设在本地，但我们可以把新加坡打造为成衣业知识中心，跟我们同业的设计师、生产商、品牌创办人和消费者分享最佳的实践方法。虽然很多的面料创新已不在新加坡进行，但我们仍可发掘东南亚的各种传统服饰技艺与创新，促进和推行新思维、新方式的发展，可以是在纤维、面料的研发科技，永续发展和业务程序等方面的优化等等。”

借助合作伙伴的专长

配合新名称的启用，何思敏在新加坡时尚协会总部兼时尚创作共享空间“设计·乌节”（Design Orchard）二楼的The Cocoon Space与10个合作伙伴签署备忘录，借助它们的专长来强化协会在科技创新、永续发展和亚洲传统服饰技艺三大柱子的发展。这10个伙伴是会计财务公司德勤新加坡（Deloitte Singapore）、星展银行、汇丰银行、金融科技公司STACS、亚洲文明博物馆、拉萨尔艺术学院、义安理工学院、淡马锡理工学院、新加坡B Lab和Starhub星和电信。

新加坡时尚协会与10家来自金融、教育、文化与电信业的伙伴签署合作备忘录。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲（前排中央）是嘉宾，后排左五是协会主席张伟雄。（谢智扬摄）

何思敏说，很多人或许不解电信公司、银行和金融公司跟时尚扯上什么关系，但今时今日，时尚业者要更上一层楼就得跟不同行业跨界联系。她解说：“随着企业界越来越注重环境、社会与治理（ESG）元素，时尚业者要朝永续发展就会用上绿色金融服务（Green Financing），会需要银行和金融公司这方面的知识和扶持。”

随着非同质化代币（NFT）和元宇宙越来越红火，时尚业也开始从实质转入虚拟世界。何思敏说：“星和能提供本地时尚业者数码科技的洞悉、知识，协助这些企业打造数码时尚平台，让他们的服饰能以数码的形式打入国际市场。”

协会也希望在新加坡创造一个推广和鉴赏亚洲传统手工艺和文化的环境。何思敏说：“新加坡是一个文化大熔炉，我们希望跟学府和亚洲文明博物馆合作深化这块，让这里成为对亚细安传统文化感兴趣的人前来寻找内容和资源的据点。譬如亚洲文明博物馆刚举办的大型Batik Kita展及各种相关活动、讲座等，就是一个好例子。它吸引了海内外人士前来参观和了解峇迪蜡染前世、今生、未来，以及这门传统蜡染技艺将如何与我们的时尚结合，与时并进，创造出东南亚独特的时尚身份。”

何思敏透露：“还有更多的合作伙伴将陆续加入阵容，壮大新加坡时尚协会的合作网。请拭目以待。”