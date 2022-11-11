多管齐下 宇舶表不断推陈出新

与艺术家村上隆合作的Classic Fusion Takashi Murakami Sapphire Rainbow腕表。（品牌提供）

从运动、米其林，到村上隆，宇舶表这些年采取了多管齐下的策略，跨界合作，成功提升了品牌的名声。总裁里卡多·瓜达鲁普日前来新加坡出席专卖店开幕仪式时受访畅谈宇舶表的制表理念和商业策略。

成立于1980年的宇舶表（Hublot）在总裁里卡多·瓜达鲁普（Ricardo Guadalupe）的管理下，采取了多管齐下的策略，与足球、美食和艺术家合作。例如与村上隆合作的顶级蓝宝石彩虹宇舶表售价超过10万美元（约14万新元），仍一表难求。

与足球有深厚渊源

宇舶表与体育运动，尤其是足球有深厚渊源。自2010年以来，宇舶表一直是世界杯的官方计时，并即将再次在卡塔尔2022年世界杯担当官方计时重任。瓜达鲁普日前在新加坡接受《联合早报》访问时说：“宇舶表致力于融合运动和制表艺术，推广创新与传统相结合的概念。作为一个年轻品牌，我们没有老同行的历史和传统，所以我们可以而且必须与众不同，在创新挑战的过程中茁壮成长。我们的理念是不断的创造力和创新，我们总是问下一步是什么，必须平衡新品发布和核心系列的新迭代，例如Classic Fusion和Big Bang Unico。”

谈到足球，宇舶表于2006年就开始与足球建立联系。最初是瑞士国家队的赞助商，2008年加入欧洲杯，2014年加入世界杯。这一定位使宇舶表能够与数百万当前和未来的客户互动。瓜达鲁普说，宇舶表已成为足球计时领域的先锋品牌。对于今年的赛事，他希望以令人耳目一新的方式，传递宇舶表不懈追求多元化自由世界的坚定信念。“足球是一项具有特殊意义的世界性运动，可以将希望的种子播撒至全球每个角落，可以将世界各地的人联系在一起，也可展现让我们团结统一的特质。”

这是宇舶表连续第四届担任国际足联世界杯官方计时，并将为2022年国际足联卡塔尔世界杯的所有64场比赛计时，包括将于12月18日在多哈的卢塞尔体育场（Lusail Stadium）举行的巅峰决赛。此项赛事的129名官方裁判员将全部佩戴全新Big Bang e智能腕表2022年卡塔尔世界杯款为比赛计时。

Big Bang e智能腕表2022年卡塔尔世界杯款是宇舶表第三代智能腕表。（品牌提供）

除了今年的世界杯，宇舶表自2017年起与许多世界名厨如安德烈亚斯·卡米纳达（Andreas Caminada）、安妮索菲·皮克（Anne-Sophie Pic）和雅尼克·亚兰诺（Yannick Alléno）等合作，不久前刚推出专为致敬名厨而打造的限量版美食腕表Unico Big Bang Gourmet。

宇舶表与艺术家和名厨合作提升知名度，不久前推出以大马士革钢为材质的Big Bang Unico Gourmet腕表。（品牌提供）

瓜达鲁普说，宇舶表也在可持续和环保方面尽力，除了在南非有一个犀牛保育项目之外，也正参与一项长达五年的南极洲极地探险活动，甚至还有一个与太空有关的项目正在策划中，将在2023年启动。

领先业界采用创新材质

任何关于瑞士宇舶表的谈话都必须从其前任总裁、钟表业中坚力量让-克洛德·比弗（Jean-Claude Biver）开始。比弗于2004年从宇舶表创始人卡罗·克罗克（Carlo Crocco）手中接过公司的钥匙。当时，他是一名鲜为人知的制表师，他很快聘请了十年前认识，当时在宝珀担任国际营销主管的瓜达鲁普联手为宇舶表开创新天地。

瓜达鲁普在2012全权掌控宇舶表，除了运动，他进一步与艺术家合作提升宇舶表的知名度，像Classic Fusion Takashi Murakami All Black就是一个例子，其他还包括由Sang Bleu和Richard Orlinski设计的表款。瓜达鲁普说，大胆的营销策略和战略合作伙伴关系不可少。“宇舶表为了成功，必须与其他传统品牌有所不同，这才会让这个只有40年历史的腕表品牌不一样。”

宇舶表是创先使用陶瓷材质的腕表品牌之一，现在其他顶级品牌都在使用陶瓷，它已成为业界的标准材质。瓜达鲁普说：“基本的陶瓷为黑色，我们认为将不同颜色融入会很有趣，而且陶瓷不易刮花，所以我们做了蓝色、白色和鲜艳的红色来延续这一趋势。”

除了陶瓷，宇舶表一直致力于研究的另一种材料是蓝宝石。宇舶表现在以其色彩缤纷的蓝宝石时计而闻名，去年发布的Big Bang Tourbillon Automatic Orange Sapphire备受注目。

在技术方面，宇舶表也取得不少成功，包括2009年首次亮相的Unico，装载首款百分百自制机芯。2016年推出的MP-05 LaFerrari腕表有令人难以置信的50天动力储存，这在当时是手动上链陀飞轮腕表动力储存的世界纪录。

重视研发投入大量资金

当今表坛一些品牌一表难球，针对这个现象，瓜达鲁普指出，全球奢华腕表的库存处于历史最低水平，原因是第一波疫情期间一些工厂关闭，产量大减。原因之二是腕表市场没有意识到疫情期间和之后市场对腕表的需求量会飙升。“制表商面对的问题是供不应求，等待名单是可以接受的，但不能像那几个热门品牌那样失控，今天供需之间的差距对我们和其他品牌来说太大了，增加机械表产量需要时间，至少要几年时间才能平衡。”

表坛在疫情期间的表现出乎意料地好，宇舶表也是受益者，但瓜达鲁普没有将这当成理所当然，不断推陈出新仍是继续成功的关键。“产品创新对我们来说始终是一个挑战。我们在2005年推出的Big Bang在15年后仍然是畅销表款，但我们需要新的产品，这就是我们在研发方面投入大量资金的原因。在这次疫情期间，我们看到这比以往任何时候都更重要，我们继续在创新材质、新机芯及设计上努力，最新推出采用大马士革钢作为材质的Big Bang Unico Gourmet美食腕表就是佳例。”

谈到未来的腕表趋势，瓜达鲁普认为钟表业必须自我改造。他指出，上世纪50或60年代，腕表是报告时间的必要工具。但现在人人都可用手机看时间，因此腕表还必需有其他吸引力。“我们要在腕上创作艺术品，这就是宇舶表正在做的事情，与艺术家合作更是如此。此外，机械机芯须要成为当今手表设计的一部分，以便为腕表带来价值，迎合新世代的数码腕表也不能忽略，这几点的结合将是未来腕表走势。”