【高登金禧特辑】父子齐心 远望高登

在本地表坛屹立半世纪的高登钟表（Cortina Watch），是创办人林廷万与大儿子林日民和小儿子林日耀三人齐心创业守业的结果。在高登钟表今年欢庆金禧之际，父子三人畅谈过去半个世纪高登钟表的成长故事和风雨路。

高登钟表（Cortina Watch）过去半个世纪高登钟表的成长故事。（图/高登提供）

高登钟表在精品钟表零售业中位居龙头位置，也在品牌总代理范畴里占有重要一席。2002年上市的高登控股（Cortina Holdings）去年收购了先施表行（Sincere Watch Limited），并拿下了法穆兰（Franck Muller）在亚太区13个国家的独家分销权后，将本地表坛局面大洗牌，进一步巩固了市场地位，向下一个50年迈进。

高登钟表在50年前由林廷万（中）创办，现由二代掌门大儿子林日民（右）和小儿子林日耀（左）守业展业。（龙国雄摄）

高登钟表创办人兼高登控股执行主席林廷万（87岁）回顾过去50年的钟表生涯时，坦言任何生意都会有挑战，钟表业也不例外，从与不同品牌的合作、产量问题，到环境局势，以及推广方式，都是一路来面对的问题。他说：“过去50年并没有太难走的路，当中虽然走过一些荆棘，但那一点挫折还熬得过去。高登钟表的团队一直很努力，不断发展，整体来说还算不错。”

担任高登总裁的林日耀说，公司过去半世纪经历许多，从石英表潮、沙斯危机、职员卷表潜逃、金融危机，直至目前的疫情，一路都有风雨，但每一次过关斩将，都让这个家族企业更壮大。“这些年，我们学习了灵活顺应潮流变化，包括态度开放地代理并推广许多独立腕表品牌，也坚守待人以诚的处事原则，这是高登钟表屹立不倒的关键。”

担任高登集团总裁的林日民则指出，客户的消费形态在过去50年改变不少。他说：“以前的人喜欢‘换表’，有了一枚腕表之后会以更新款的替换，生意量多。但现在客户对表的认知比以前强，喜欢藏表，买了一枚又一枚，以致一些款式供不应求，所以我们也得适应这转变。随着零售业多元的发展与转型，我们透过新零售业的创新以及自1972年以来建立的长期服务关系，与新一代收藏家分享我们对制表的展望与热情。”

高登金禧，是重要里程碑。林日民对公司的愿景是不仅要守还要创新，爸爸创业他守业，并让他的弟妹和下一代在新媒体年代持续创新更新。

在公司担任第二代管理层已20年的林日耀说，在创业与守业之间，他的任务和期望是要与爸爸和哥哥携手再创另一个50年和100年，领导下一代继续壮大高登钟表。目前，林氏家族的第三代已经在高登任职，这也是让林廷万特别感到欣喜之事。

在高登金禧志庆之际，林廷万希望家庭成员和公司团队会继续努力，特别是在一个不断改变，竞争越来越激烈的环境。对于孩子和孙子，林廷万的忠告是：“长辈得细心栽培纠正小辈的错误，小辈得用心学习虚心讨教，因为上一代有的是经验，新一代有的是学问，两者配合就事半功倍。”

金禧点滴（一）：最难忘的一单生意

“1976年的一天，店里来了五六个日本顾客，他们看中很多名表，一口气买下了20多只百达翡丽、江诗丹顿、伯爵，以及爱彼等，总值超过15万元，在当年是很大的数目，永远不会忘记。”——林廷万

（图/高登提供）

金禧点滴（二）：爸爸送的第一枚表

（图/商家提供）

“至今人生中最重要的表有两枚，一是百达翡丽当年首次推出的小直径Aquanaut Ref 5060A-001腕表，那是1997年毕业时爸爸送的礼物，特别珍贵。另一枚是早年在外打工当审计师时，第一次赚钱储蓄了半年后给自己买的万国Mark XII，那是当年审计行业很流行的腕表品牌。有趣的是，那是在自家公司高登买的。”——林日耀

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】