【高登金禧特辑】与劳力士情谊二十载

高登钟表与劳力士（Rolex）有20年的合作关系，除了在新马泰开设劳力士专卖店，也举办活动，引导更多腕表爱好者走入劳力士的精准世界。

高登钟表创办人林廷万回顾当年创业初期时说：“当年我们是带着一个装满腕表的公事包，骑着脚踏车沿户到中央商业区的各大商家兜售，因为很多做生意的老板都喜欢买手表给客户当礼物。不像现在，我们得开设很多零售店，顾客自己上门选购。相比目前钟表业各大小品牌林立，当年的腕表主要还是以经典大品牌如劳力士为主。”

确实，造工佳信誉好是商界成功要素，同样拥有这等品质的高登钟表与劳力士的合作关系始于2002年，当时高登钟表在马来西亚吉隆坡市中心的The Starhill商场开设了第一家劳力士精品店，之后陆续在新加坡和泰国设立多家专卖店和销售点。过去20多年，随着翻新精品店的到位，高登钟表和劳力士随着时间的演进，为不同年代的客户带来新层次的体验。吉隆坡的劳力士专卖店在今年2月整装重开，新的134平方米店面在优雅的环境中提供专业的钟表知识，促进与品牌的和谐和亲密感。

劳力士今年的新表款之一Oyster Perpetual Air King。（图/商家提供）

值得注意的是，全新店面的室内设计每一个元素都体现了劳力士的优雅美学，并散发出劳力士表冠的价值。精心设置的灯光突显了劳力士腕表的美感，醒目的祖母绿水色墙彰显了劳力士的丰富传统，其波浪图案借鉴了表坛第一款防水腕表标志性的蚝式（Oyster）。这种强烈的绿色在精品店周围出现，营造出协调清新的色调。墙壁混合了从胡桃棕色木材到米色石头和手工灰泥面板的纹理，其图案让人想起蚝式手表的凹槽表圈。定制设计组件被用于创建精品店，通过标志性的颜色、材料和建筑特色来反映品牌形象。受劳力士手表设计的启发，建筑的立面与标志性的凹槽表圈相呼应。

经典之作劳力士Oyster Perpetual Datejust 31盛装归来。（图/商家提供）

高登钟表这些年来除了销售腕表，也投入不少精力和时间与不同表商联办表展，以增进腕表爱好者对不同品牌腕表的认知。2016年，高登钟表就曾与劳力士在新加坡滨海举办了一场展览，位于一座513平方米的全新劳力士精品店内，展示了劳力士品牌背后的质量和对计时精确度的独特诠释。当年的劳力士展览将参观者带入了品牌对卓越品质的造工世界，从防水腕表蚝式的发明，到创造多款传奇腕表背后的工艺和创新，以及劳力士通过精选合作伙伴的努力和承诺。

高登钟表总裁林日耀说：“那一年劳力士展览的举办标志着新加坡奢华腕表零售格局的又一次演变。我们相信劳力士展览做到了让客户更接近劳力士的精神，让他们更了解品牌对卓越和创新的不断追求。”

劳力士自1905年由汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）创立以来，打造了许多世界上最准确最可靠和最受欢迎的腕表。

新近装修的劳力士槟城Gurney Plaza店面。（图/商家提供）

劳力士除了精湛的制表工艺外，对其他领域的贡献也不容小觑，不论是运动还是冒险，与国际建筑展合作，还是发掘世界各地具天赋的年轻艺术家推荐资助计划，那种不断前进的精神宛如它的表一样精准，美学、高性能兼具。身兼编剧、导演、制片人和探险家的詹姆斯·卡梅隆（James Cameron）是劳力士代言人，他曾与国家地理协会和劳力士三方联合开展一项深海挑战（Deepsea Challenge）探险活动，成为人类历史上首位驾驶单人潜水器到达地球最深处——马里亚纳海沟的探险家。劳力士当时特别为此次深海潜水探险活动特别设计并制造了一款实验型腕表蚝式恒动Deepsea Challenge，防水深度达到令人惊叹的1万2000米。

金禧点滴（一）：开拓区域市场

（图/商家提供）

高登钟表在本区域开设的劳力士店面目前总数为六家，包括在新加坡的两家、马来西亚的三家，以及泰国的一家。

金禧点滴（二）：时间守护

劳力士伴随着许多人类最伟大的壮举，打破了各种体育和冒险纪录，挑战并探索了全球最令人生畏的边界，是许多人生活的良伴，时间的守护。

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】