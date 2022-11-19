【高登金禧特辑】卡地亚造型百变 与高登关系不变

卡地亚（Cartier）有悠久的制表历史，早在20世纪初当怀表还是市场主流时，就已率先提出能佩戴在腕间的小巧时计这样的概念，之后推出的腕表不论男女款都造型百变。为庆祝高登钟表成立50周年，卡地亚打造了一款浴缸造型的限量版Baignoire Allongée，作为金禧贺礼。

在卡地亚的腕表历史上，标志性的表款相当多，其中最特别的一款是椭圆形表壳，造型像浴缸的Baignoire系列腕表。话说1912年，当时路易·卡地亚（Louis Cartier）为了打破怀表、腕表都以圆形表壳为主的框架，革新了传统圆形腕表造型，将其拉长延伸，构成形如浴缸的造型，取名Baignoire，法语即浴缸的意思。

（左图）表盘有卡地亚标志性时标的Baignoire腕表。（右图）卡地亚在2019年复刻的Baignoire珠宝腕表。（图/商家提供）

这款含蓄优雅源自1906年设计的元老级表款，凝聚了卡地亚的精湛制表工艺，融合简约设计与时尚风范。1960年代英国经历战后兴起的新思潮“摇摆伦敦”（Swinging London），从时尚、艺术与音乐等方面展露现代风格、乐观和享乐主义的概念，Baignoire系列受其影响也经历蜕变，伦敦的卡地亚工坊构思出Baignoire Allongée这款尺寸更大、线条更奔放大胆的腕表，就像当时的英国青年正从旧时代观点中解放出来一样，Baignoire Allongée的时尚前卫设计在那个年代特别抢眼。

早年，Baignoire腕表推出不久就掳获知性女性的喜爱，包括许多当时的巨星如活跃于20世纪中后期的法国女星凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve）、珍妮·摩露（Jeanne Moreau），以及奥地利女星罗密·施奈德（Romy Schneider）都特别喜欢Baignoire腕表，这款腕表在众女星的加持下也更受欢迎。

（左图）卡地亚Baignoire龟壳腕表。（右图）为庆祝高登钟表成立50周年，卡地亚打造了限量版Baignoire Allongée。（图/商家提供）

卡地亚在2019将Baignoire腕表复刻，推出新一代Baignoire和Baignoire Allongée，以1958年的款式为蓝本，捕捉了Baignoire系列从发展到成熟期的精髓，重现了一个极具代表性的经典女表创作。厚实的浴缸状椭圆造型依然，原本的圆纹镶边现在晶亮平滑，面盘搭配带有早期风格的阿拉伯数字时标字体，为突显表壳轮廓而缩减了复刻新作的表带宽度。

为庆祝高登钟表50大寿，卡地亚特别打造了一款限量版Baignoire Allongée Cortina Watch Golden Jubilee，特别之处在于它在5点钟位置采用“50”的阿拉伯数字而不是原本酒红色的“5”，以突出50周年的意义。腕表有750/1000玫瑰金表壳和串珠表冠，镶嵌267颗总重2.67克拉的圆形明亮式切割钻石，装载自制手动上链1917 MC型机械机芯，限量10枚。

金禧点滴（一）：合作关系持续扩大

卡地亚是高登钟表Jewellery Time活动的重要伙伴。（图/商家提供）

“卡地亚与高登钟表一起走过了几十年，取得许多成就。从2000年推出的Jewellery Time活动开始，我们就不断扩大在新加坡的腕表零售业务，也在马来西亚启动合作伙伴关系。我们也很快将在莱佛士城翻新的卡地亚店面迎接客户。”——卡地亚东南亚和大洋洲总裁西西尔·纳乌尔（Cecile Naour）。

金禧点滴（二）：共享高级珠宝制表工艺

高登钟表总裁林日耀有信心卡地亚和高登的合作关系将进一步加强。（图/商家提供）

“作为世界上最重要的珠宝钟表制造商之一，卡地亚继续与高登钟表的客户分享其高级珠宝制表工艺。我们的合作持续了40多年，这种伙伴关系已扩展到我们的东南亚和东亚业务，并将随着时间的推移而加强。”——高登钟表总裁林日耀。

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】