【高登金禧特辑】两大家族 造时造势

有深厚交情的高登钟表和百达翡丽过去半个世纪携手造时造势，更能体会日久见真情这句话的真切意义。

情谊始于60年前

25年前，百达翡丽为高登钟表欢庆25周年特别打造了一款Calatrava Ref. 5057R-001纪念腕表。25年后的今天，百达翡丽再次为高登钟表的金禧志庆打造另一全新限量版白金腕表款Ref. 5057G-010 Calatrava和一款独特的大明火掐丝珐瑯圆顶座钟，两个表坛家族的深厚交情不言而喻。

高登钟表在新加坡爱雍开设的百达翡丽专卖店为东南亚最大。（图/商家提供）

这次参与合作高登金禧限量版腕表的八大品牌中，拥有百达翡丽的斯登（Stern）家族与高登钟表的林氏家族渊源最深。高登钟表创办人林廷万与已故的亨利·斯登（Henri Stern）的情谊始于1956年，之后随着高登钟表的成立，形成长期的零售合作伙伴关系。高登钟表在1972年开始销售百达翡丽腕表，两个品牌半个多世纪以来互相扶持，在亚洲茁壮发展。至今高登钟表在亚洲管理六家百达翡丽专卖店，包括2009年在爱雍（ION）开业的第一家百达翡丽旗舰店，并在2016年发展成为品牌在东南亚最大的独立专卖店。2014年在台北101开设的百达翡丽门店，更是亚洲最大。

百达翡丽名誉总裁斯登与高登钟表创办人林廷万是世交。（图/受访者提供）

谈到两个家族的跨世代情谊，高登钟表总裁林日耀说：“百达翡丽和高登钟表在亚洲的关系相互交织，从在东南亚和东亚开设百达翡丽专卖店，到我们对高级制表和工艺的共同热情，来自百达翡丽总裁泰瑞·斯登（Thierry Stern）和百达翡丽荣誉主席菲力·斯登（Philippe Stern）的慷慨友谊连客户也有所感受。”

高登总裁林日民也说：“两个家族牢固的友情让我们沟通起来更灵活，并容许我们为能延续几代的长期合作定下长远策略，这是非常难得的。”

事实上，林廷万本身这些年来也对百达翡丽情有独钟，偏爱款式比较经典，经得起时间考验的百达翡丽，他至今最常戴在手腕上的就是这个品牌的腕表。几年前林廷万80大寿，斯登家族赠送他一枚独一无二的百达翡丽腕表祝寿。林日耀从父亲手上获得的第一枚腕表，也是百达翡丽。

林廷万在50年前创办了高登钟表。（图/龙国雄摄）

共度里程碑

百达翡丽总裁泰瑞·斯登说：“我的祖父、父亲和林廷万之间的友谊始于66多年前，直到今天依旧深厚，就像百达翡丽和高登钟表之间的关系。这是一种真正跨越世代的独特而珍贵的情谊，我很荣幸能与高登和林氏家族一起参与这场难能可贵的庆祝活动，并代表我父亲献上Ref. 20145M-001“新加坡天际线”圆顶座钟送给林廷万。我们期待下一个50年的伟大合作关系，以及我们的下一代继续保持这份美好友谊。”

25年前百达翡丽为高登25周年打造的纪念腕表证书。（图/受访者提供）

百达翡丽这次献给高登的Ref. 20145M-001“新加坡天际线”圆顶座钟贺礼已被林氏家族指定为珍藏级别的非卖品。百达翡丽东南亚总经理蒂琶·查泽拉（Deepa Chatrath）谈到高登钟表时说：“50年前，百达翡丽与高登钟表之间建立的牢固而坚定的合作伙伴关系是百达翡丽秉持理念的完美体现。高登钟表不仅真正了解百达翡丽的价值观，并与当地几代客户建立了牢固的关系。我们期待携手合作，继续共同成长并相互支持。”

这次百达翡丽特别为高登金禧打造的Ref. 5057G-010 Calatrava腕表，将1997年的25周年Calatrava腕表的美学代码延伸至50周年腕表上，以向两家公司过去和现在的领导人致敬。这款纪念腕表限量100枚，已售罄。

（图/受访者提供）

掐丝珐瑯圆顶座钟“新加坡天际线”

型号：Ref. 20145M-001“新加坡天际线”。

特点：座钟圆顶上有50颗星，饰以银片和金银粉。面盘镶嵌12颗青金石（2.27克拉）长方形时标，以掐丝珐瑯框住表盘中心。镌刻题字“Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972”

座钟图饰：鱼尾狮、中央商业区、滨海湾花园、滨海艺术中心。

细节：采用9.2米长的24K金线(18.45公克)，将圆径0.2 x 0.6毫米的金线切成小段，并由手工塑形，勾勒出城市天际线的轮廓和地标。

工艺：50种珐瑯色阶的釉彩，包括47种透明珐瑯、一种不透明珐瑯和两种乳白色珐瑯。须在摄氏890度和910度之间的高温下进行10到14次的锻烧。

机芯：由Calibre 17''' PEND机械机芯提供动力，透过电机上链。

金禧限量版白金腕表

（图/商家提供）

型号：Ref. 5057G-010 Calatrava

特点：表圈饰以三排手工机刻雕巴黎钉纹饰。采用炭灰色放射状表面搭配黑色渐变边缘，与白色转印罗马数字搭配白金梨形指针。

表盘：两个副表盘带有日期、月相显示及动力储备显示。

机芯：超薄240 PS IRM C LU自动机芯，48小时的动力储备。

表背：镌刻题字“Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972”。

金禧点滴（一）：四大座钟

高登钟表与百达翡丽关系深厚，除了今年的金禧座钟，还藏有百达翡丽为2015年新加坡金禧年而创作的Ref.1677M“滨海艺术中心·新加坡”圆顶座钟、为2019年在新加坡举办的百达翡丽钟表艺术大展创作的Ref.20094M-001“滨海湾·新加坡”圆顶座钟，以及描绘台北美丽暮色与象山等著名地标的Ref.20040M-001“云辉霞映·台北”圆顶座钟，全属表坛的珍贵艺术杰作。

左起是Ref.20040M-001“云辉霞映·台北”圆顶座钟，中间是Ref.1677M“滨海艺术中心·新加坡”圆顶座钟，右边是Ref.20094M-001“滨海湾·新加坡”圆顶座钟。（图/受访者提供）

高登钟表在雅加达开设的百达翡丽新店面。（图/受访者提供）

金禧点滴（二）：携手造时

百达翡丽与高登钟表在新加坡、马来西亚、印度尼西亚和台北都开设独立专卖店，其中新加坡和台北的店面分别为东南亚和亚洲最大。

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】