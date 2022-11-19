【高登金禧特辑】携手萧邦 报时保心

有162年历史的萧邦（Chopard），自1990年代以来就以长者与合作伙伴的身份，相伴高登钟表成长，在高登钟表庆祝35周年和40周年的时候曾推出合作表款，今年更以几款特别限量版时计祝贺高登金禧。

萧邦与高登钟表今年3月在百利宫联办“Happy Sport-Tale of an Icon”展。（图/高登提供）

高登钟表和萧邦都是家族企业，在亚洲和欧美各有牢固的业基和亮眼的业绩，也有许多共同的价值观。

早在今年3月初，萧邦推出了备受期待的女士专属系列，当中就包括与高登钟表在百利宫举办的“Happy Sport - Tale of an Icon”展览中共同打造的限量版腕表。该次展览的亮点是两个特别版系列腕表，分别是Cortina Watch 50th Anniversary Happy Hearts和Happy Moon。自1992年以来，这两家家族企业一直保持着紧密而成功的合作关系，这次的50周年特别合作是继之前为庆祝高登成立35周年和40周年而专门制作的一次性版本之后，高登钟表与这家独立的瑞士制表商和珠宝商的第三次合作。

特别版Happy Hearts时计

限量生产50枚的Happy Hearts高登钟表50周年纪念腕表，配备36毫米不锈钢表壳和红色鳄鱼皮表带。这款腕表的白色表盘带有六种舞动元素，五颗钻石和一颗红心。虽然钻石象征高登钟表50年，但表盘内的红心具有深层次含义，此特别版的20万元销售净收益将捐赠新加坡心脏基金（Singapore Heart Foundation，SHF）的武吉巴督中心，作为高登钟表持续回馈社会的一部分。

特别版Happy Hearts时计表背有一个代表SHF标志的心形符号。（图/商家提供）

促进心脏健康，时间尤其重要。每一分每一秒在预防心脏事件和心肺复苏方面，都起着关键作用。高登钟表以实际行动和贴切的报时机械为心脏保健出一分力，不仅让新加坡心脏基金受益，也让金禧志庆显得意义非凡。这枚纪念时计的表壳刻有“Cortina Watch 50th Anniversary since 1972”的字样，以及一个代表SHF标志的心形符号。

特别版Happy Moon时计

绿色砂金石特别版Happy Moon时计限量生产五枚。（图/高登提供）

月相显示是高登女性客户最喜欢的复杂功能之一，因此高登钟表也与萧邦联手推出Happy Moon 50周年纪念系列限量版，以蓝色砂金石、绿色砂金石或红色珍珠母贝表盘呈现三种不同格调的表款，并搭配18克拉金。这是一款充满迷人精度和工艺的机械和诗意创作，每种表盘只限量生产五枚，表壳底部印有“Cortina Watch 50th Anniversary since 1972”字样。

金禧点滴（一）：共同价值观

高登钟表创办人林廷万（右）与萧邦联合总裁卡尔·舍费尔三世有几十年的交情。（图/商家提供）

“多年来，与萧邦和舍费尔（Scheufele）家族合作非常愉快。作为家族企业，我们有许多共同的价值观。欢庆50周年，除了推出精美时计，更重要的是与我们的长期合作伙伴通过这个管道和特别的日子，一起分享回馈社会的喜悦。”——高登钟表总裁林日耀。

金禧点滴（二）：合作30年

萧邦在高登钟表欢庆周年时推出的特别版本腕表。（图/商家提供）

“在这个重要的时刻，我们衷心祝贺高登钟表每一分子，包括家人和员工，因为50年意义非凡，它展现了韧性和创造力，也展示了这些年来高登家族用激情建造的一切。萧邦从1992年开始与高登钟表合作了30年，很高兴在这重要的日子共同用特别的方式来纪念这个快乐的时刻。”——萧邦联合总裁卡尔·弗雷德里克·舍费尔（Karl-Friedrich Scheufele）

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】