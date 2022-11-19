【高登金禧特辑】深拥法穆兰

法穆兰腕表以复杂功能著称，其机芯功能复杂，少则100个部件，最复杂的机芯有多达1483个部件，虏获了许多藏家的心。配合高登钟表50大寿，法穆兰推出五款Revolution 3 Skeleton高登金禧纪念版腕表，每款只生产一枚。

配合高登钟表50大寿，法穆兰推出五款Revolution 3 Skeleton高登金禧纪念版腕表，每款只生产一枚。（图/商家提供）

拿下亚太区分销权

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2002年上市的高登控股（Cortina Holdings）2021年以近8500万元收购先施表行（Sincere Watch Limited），这项交易也让高登拿下了法穆兰在亚太区的独家分销权，并由高登钟表二代女将林云珍出任法穆兰区域总裁，被视为高登钟表50年来最重要的里程碑。

为庆贺创立50周年，高登钟表除了在9月初于百利宫举办法穆兰特展，还与法穆兰联手推出五款独一无二的Revolution 3 Skeleton高登金禧纪念版腕表。法穆兰于2004年推出Revolution 3三轴陀飞轮，是当时市面上第一款配置了沿着三个轴芯旋转的陀飞轮腕表，作用在于全方位抵御地心引力对于走时精准度的负面影响。

分别配合三个轴心的三个陀飞轮框架必须以特定角度安置，否则会影响到整个机芯系统的准确度。由于机芯游丝也必须负荷三轴陀飞轮的附加重量，若稍有差池，腕表的动力储备和等时性也会相对受影响。腕表的三个陀飞轮框架分别于每1分钟、8分钟和60分钟旋转一次。陀飞轮两侧的飞返式指针，则显示着1分钟和8分钟陀飞轮框架的运行过程，动力储备长达10天。

除了内在工艺精密，腕表外型也结合了当代和新古典艺术的设计风格，透过拱形的蓝宝石水晶镜面来放大并彰显三轴陀飞轮与镂空机芯的美妙。法穆兰匠师还为五枚设计截然不同的纪念版镶上了长形白钻、红宝石和祖母绿，再配以彩虹色调或酷黑表盘。

法穆兰希望透过这五款纪念版腕表来纪念与高登钟表之间可贵的合作关系，并充分彰显该品牌独树一帜的创意风格与开拓精神。

左边为法穆兰总部总裁尼古拉斯·鲁达斯、中间为法穆兰区域总裁林云珍、右边为高登钟表总裁林日曜。（图/商家提供）

金禧点滴（一）：携手力争上游

“高登和法穆兰在许多理念和价值观方面非常契合。我们都深信力争上游的重要性，这些年来合作得非常融洽。”——高登钟表总裁林日曜

金禧点滴（二）：联手打造品牌前途

“由高登钟表作为法穆兰在本区域的新经销商,让我们倍感欣悦。虽然双方共事仅一年，间中完成的项目却有目共睹。高登钟表和法穆兰一样，是成功的家族企业。我们对于可以联手为下一代打造品牌的前途感到非常自豪。”——法穆兰总部总裁尼古拉斯·鲁达斯（Nicholas Rudaz）

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】