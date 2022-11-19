【高登金禧特辑】亨利慕时 精彩时计珍贵时光

高登钟表与独立腕表品牌亨利慕时（H. Moser & Cie.）的情缘源起于两个品牌的父辈，由下一代深化，彼此扶持打造精彩时计和珍贵时光。

MELB Luxe Subsidiaries总裁波特然·梅朗（Bertrand Meylan，左起）、高登控股旗下Pacific Time董事经理林云珍、高登钟表总裁林日耀，以及亨利慕时总裁爱德华·梅朗（Edouard Meylan）。（图/商家提供）

独立腕表在表坛属于小众，在一定的程度上更需要有实力的零售代理商给予助推的一臂之力。备受藏家尊崇的亨利慕时这些年在市场的渗透力逐渐加强，目前在新马泰有九个销售点，新加坡就有四个，高登钟表有一定的功劳。

亨利慕时的梅朗家族（Meylan）和高登钟表创办人林廷万的私人关系源起于几十年前，之后进一步由林廷万的两个儿子林日民和林日耀深化，建立了牢固的独家合作伙伴关系。亨利慕时总裁爱德华·梅朗（Edouard Meylan）说：“我们特别高兴能与高登钟表共同欢庆50周年大庆，并在这特别时刻推出一款独特的时计祝贺。”

高登钟表欢庆50周年，举办盛宴与亨利慕时同庆。（图/商家提供）

Endeavour Cylindrical Tourbillon Skeleton由亨利慕时为纪念高登钟表成立50周年而设计，向这两家公司的合作关系和共同价值观致敬。这款限量版纪念腕表配备一分钟飞行陀飞轮，搭配圆柱形游丝。与典型的陀飞轮不同，圆柱形陀飞轮以同心圆运动，游丝由亨利慕时的姊妹公司 Precision Engineering制造，有两条宝玑曲线，有助于减少摩擦并改善等时性，生产时间也比传统游丝长十倍。装载HMC 811机芯的这款腕表是亨利慕时对经典圆形腕表当代诠释的杰出典范。其表冠饰有“M”字样，而“Cortina Watch 50th Anniversary since 1972”则刻在蓝宝石水晶透明底盖上。这款时计的自动上链三维自制机芯使用自动双向棘爪上链系统，提供高精准度和功能性，有74小时的动力储备，只生产10枚。

这一次性的作品旨在纪念亨利慕时与高登钟表之间珍贵的合作伙伴关系，同时展示了这个瑞士独立制表品牌所体现的杰出创造力和企业家精神。高登钟表总裁林日耀谈到他们数十年的共同热情时说：“尽管亨利慕时和高登钟表是在2019年才开始独家合作，但我们与梅朗家族的合作早在此之前就开始。我们非常感激能在两代人之间建立了紧密的关系，希望还有更多更美好的未来。”

金禧点滴：先与姐妹品牌结缘

亨利慕时和高登钟表的合作关系始于2019年，但业务关系实际上是在2014年与亨利慕时的姊妹品牌Hautlence开始的。

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】