【高登金禧特辑】航海潜水腕表先驱 计时与工艺完美融合

与宝珀潜入深海

早在2000年，宝珀（Blancpain）就已成为高登钟表授权代理的重要品牌。为纪念高登钟表金禧大庆，宝珀推出旗舰表款五十噚深海潜水腕表（Fifty Fathoms Bathyscaphe）特别版，限量50枚。

宝珀今年5月与高登钟表于百利宫联手呈献了一场特展。（图/商家提供）

宝珀今年5月与高登钟表于百利宫联手呈献了一场特展，展出品牌的许多重要表款，当中包括为高登钟表打造的50周年纪念表款。这款43毫米限量版五十噚深海潜水腕表由钛合金锻造而成，轮廓鲜明，缎面饰面散发出隐秘的精致感。顶部采用由金、铜和钯合金合成的Sedna金单向表圈，配有陶瓷表圈插件和Ceragold标记。腕表的黑色垂直拉丝表盘营造出鲜明的对比效果，并配有大型Sedna时标和指针，配以Super-LumiNova夜光材料，确保在黑暗中清晰易读。

腕表内部装载的是Calibre 1315机芯，配备三个串联发条盒，总动力储存五天，配备硅游丝，使其不受磁力的不利影响，并配备喷砂缎面摆陀。腕表的蓝宝石水晶表背上印有“Cortina Watch 50th Anniversary since 1972”字样。

（图/商家提供）

宝珀在1953年推出了五十噚系列，为表坛带来了第一款真正的专业潜水表。这款计时仪器的设计成为包括法国海军战斗潜水公司在内的世界潜水腕表先驱，后在1956年推出了Bathyscaphe型号，成为潜水爱好者的可靠日常工具手表。

宝珀为高登钟表打造的五十噚深海潜水腕表代表了宝珀近三个世纪的制表技艺，创造世界上第一款专业潜水表的开拓精神，以及高登钟表过去50年来在塑造和推动亚太地区的钟表文化方面发挥的至关重要作用。

为纪念高登钟表金禧大庆，宝珀推出旗舰表款五十噚深海潜水腕表（Fifty Fathoms Bathyscaphe）特别版，限量50枚。（图/商家提供）

金禧点滴（一）：延续世代关系

“自2000年初我们开始合作以来，宝珀和高登钟表建立了密切的关系。我希望我们持久的关系将在未来50年和未来的许多代人中继续加强。”——高登钟表总裁林日耀

金禧点滴（二）：强化区域影响力

“作为世界上历史最悠久的手表品牌，宝珀很自豪能够与高登钟表这个强大的长期合作伙伴合作展示我们的制表专业知识和DNA，这有助于加强我们在东南亚的影响力。”——宝珀总裁马克·海耶克（Marc A. Hayek）

与昆仑表再创新作

高登钟表在1992年欢庆20周年推出的第一款周年纪念腕表，就是与昆仑表（Corum）的联名作品。30年后的今天，双方再次合作推出金禧表款。

昆仑表为高登金禧推出的纪念腕表为Admiral 45 Tourbillon。昆仑表Admiral海军上将系列于品牌正式创立五年后面世，时为1960年。此系列一直秉承昆仑表制造航海时计的传统。之后品牌将航海设计和机械表工艺完美融合，配以时尚和充满运动感的设计，发展出不同的复杂型号，从计时表到巧夺天工的镂空陀飞轮，一应俱全。

昆仑表为高登金禧推出的纪念腕表Admiral 45 Tourbillon。（图/商家提供）

这款海军上将系列陀飞轮腕表造型独特，45毫米表壳直径为12边形，采用独特的含金碳材质，厚度为13.4毫米，特点是表壳边缘由5N金饰打造，黑与金色的腕表呈现深邃神秘感，位于6点位置的陀飞轮是重点，备有52小时的动力储备，并能防水100米。

与其他联名金禧纪念表款一样，表背同样有“Cortina Watch 50th Anniversary since 1972”的字样。

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】