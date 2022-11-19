【高登金禧特辑】与时并进 藏表之旅

与真力时携手迈入电子商务年代

随着时间的推移和科技的发展，表坛也迈入电子销售的年代。高登钟表在这方面扮演着领导角色，而真力时（Zenith）是最早对高登钟表电子商务表达信心并启动合作关系的品牌之一。

1969年经典A386腕表的标志性三色表盘设计在新一代Chronomaster旗舰系列Open开心腕表上重现。（图/商家提供）

真力时一向是腕表藏家字典中的重要名字，尤其是在自动计时码表的研发方面，素有计时大师之美誉（Master Of Chronographs）。尤其值得一提的是，它通过制表行业精密繁复并倍受推崇的复杂功能，体现品牌不懈追求创新的承诺。真力时于1969年推出革命性的El Primero星速机芯，是史上首款整合式高振频自动计时机芯。表厂不仅掌握了自动计时机芯工艺，还推出了计时精度高达1/10秒甚至1/100秒的高振频机芯。

自1990年代开始，真力时就与高登钟表紧密合作，至今仍为人津津乐道的活动包括2017年的Defy21特展，以及2019年的A Star Through Time。真力时更是与高登钟表携手进入电子商务年代的先锋之一，携手开发推动表坛电子商务。

新一代Chronomaster旗舰系列Open开心腕表让真力时的计时码表系列更臻完善。（图/商家提供）

真力时的新一代Chronomaster旗舰系列Open开心腕表重新演绎1969年经典A386腕表的标志性三色表盘设计，同时亦保留El Primero设计中独树一帜的经典元素，亦可透过合成水晶小表盘欣赏硅质星形擒纵轮。

Chronomaster旗舰系列Open开心腕表的回归，令真力时富有开创性的计时码表系列更臻完善，在发扬往昔辉煌的同时，亦通过造型设计与功能展现出充满自信的现代感，高登钟表自然会鼎力推广。

金禧点滴（一）：了解客户的专家

高登钟表携手真立时在莱佛士城开设专卖店。（图/商家提供）

“凭借真力时的丰厚传统、卓越的精准度和对高频的掌握，我们得以制作出能联系腕表爱好者并启发他们灵感的腕表。高登钟表是最了解客户的专家，我们密切合作，在发展品牌之余也吸引新的高端客户。”——真力时全球总裁朱利安·托内尔（Julien Tornare）

金禧点滴（二）：代表勇气和坚持

“从开发第一款集成计时机芯到El Primero 21，真力时在腕表创新方面有令人难以置信的传统。高登钟表一向支持像真力时这样致力于高精准度和高频的高端制表品牌。从制表师查理斯·维尔莫（Charles Vermot）在后石英时代以El Primero机芯拯救品牌，到持续努力设计令藏家兴奋的新产品，真力时是一个代表勇气和坚持的品牌。”——高登钟表总裁林日耀。

与泰格豪雅走过30年

作为钟表零售业巨头，高登钟表陪伴许多泰格豪雅（Tag Heuer）藏家走过藏表之旅，从购买第一款奢华腕表到培养他们对更高复杂功能的兴趣。

左图是为庆贺高登金禧，泰格豪雅推出独特的水沫玉表盘Carrera Heuer 02限量版腕表。右图为腕表机芯可以通过蓝宝石水晶底盖欣赏，表底刻有”Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972“字样。（图/商家提供）

很多人的藏表之旅都从泰格豪雅起步，而高登钟表自上世纪80年代就在许多人的藏表过程中扮演举足轻重的角色。

水沫玉表盘Carrera Heuer 02限量发行10枚。（图/商家提供）

过去几年，高登钟表与泰格豪雅合作推出了两个非常成功的系列，包括2018年和2019年的Carrera Heuer陀飞轮限量版，都获得市场的肯定。今年，作为高登钟表周年庆典的一部分，双方合作推出一款非常独特的水沫玉表盘Carrera Chronograph限量版腕表。

这款腕表采用纯粹、低调且清晰易读的美学风格，一开始就让Heuer Carrera成为赛道内外苛刻赛车手的最爱。这款42毫米腕表表壳材质为18K 3N纯黄金抛光拉丝，有日期、时、分、秒计时码表功能，其标志性的设计包括表耳和按钮，时标、时针和分针均采用多面镀铑处理，并涂有Super-LumiNova夜光涂层，以实现最佳可读性。清晰的水沫玉表盘以优雅的3、6、9三孔布局，呈现出一种全新的风格。这款全新诠释的腕表表盘经过太阳光线拉丝处理，而三个计时盘——小时、分钟和永久秒针——采用蜗形纹饰，带有标志性的Heuer 02标志和Carrera名称。腕表的自制高精度计时机芯Calibre Heuer 02有80小时的动力储存，机芯可以通过蓝宝石水晶底盖欣赏，表底刻有“Cortina Watch 50th Anniversary Since 1972”字样。

这款水沫玉表盘腕表防水深度100米，表带为黑色鳄鱼皮配绿色缝线，另附棕色鳄鱼皮表带，配精钢折叠表扣，带双安全按钮，限量发行10枚。

金禧点滴：期待更美好的未来

“从我们在莱佛士城的第一个销售点开始，泰格豪雅非常荣幸能与高登钟表合作30多年，我们期待更多年的成功合作伙伴关系和里程碑！”——泰格豪雅亚太区董事总经理碧翠絲·郭斯格拉斯（Beatrice Goasglas）

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】