【高登金禧特辑】帝舵表 平易近人

帝舵表（Tudor）以最优惠的价格提供最优质的产品著称，高登钟表这些年来不遗余力推广帝舵表，强调其久经考验的品质和平易近人的特质，使这个品牌成为许多腕表爱好者的首选时计。

帝舵游侠型以上世纪50年代考察队员佩戴的腕表作为原型。（图/商家提供）

毫无疑问，1926年创立的帝舵表是年轻腕表爱好者藏表之路最初的梦，其高超的品质、优惠的价格，以及平易近人的特质，让不同年龄层的人都容易接近。一旦接触了解品牌的历史和价值观之后，对时间的观感会有另一层面的诠释。创始人汉斯·威尔斯多夫（Hans Wilsdorf）的宗旨是制作一些与劳力士一样值得信赖但能让经销商以比较大众化的价格发售的腕表。汉斯·威尔斯多夫也是劳力士的创始人。

高登钟表这些年与帝舵表的合作关系不断加强，这不仅仅在销售腕表，更重要的是定期支持帝舵表举办各种活动，从不同层面增添现有和潜在的帝舵表客户对腕表的专业认知，比如精湛的造工，以及过去如何为各国海军部队如法国、美国及加拿大的海军提供专业的潜水表。

帝舵表与高登钟表之间的合作伙伴关系这些年持续加强，许多帝舵腕表从经典外观和带有美学历史而备受瞩目的复古Tudor Black Bay系列、Tudor Black Bay Pro、Tudor Ranger和最新的Tudor Pelagos 39等，在高登钟表的大力推广之下，都大受客户欢迎。

2022新表款

碧湾专业型腕表配备双时区显示复杂功能。（图/商家提供）

碧湾专业型（Black Bay Pro）

全新碧湾专业型腕表配备极为实用的双时区显示复杂功能，搭载帝舵表原厂机芯MT5652型，配备经磨砂处理的24小时刻度固定外圈及标示24小时时间的黄色“雪花”指针，有70小时储备动力。

领潜型39（Pelagos 39）

为配合潜水特质，领潜型39表款选用2级钛金属材质。（图/商家提供）

表壳直径39毫米的领潜型39表款特别选用2级钛金属材质，搭载帝舵表原厂机芯MT5400型，并搭配一体成型夜光陶瓷复合材质钟点标记，表带配备快速调节带扣及潜水延展装置，传承了帝舵专业潜水腕表的精髓。

帝舵游侠型（Ranger）

这款腕表搭载帝舵表原厂机芯MT5402型，配备39毫米表壳以及快速调节系统的帝舵表“T-fit”带扣。1952至1954年间，考察队员佩戴帝舵腕表出征，当时的腕表虽未镌刻“Ranger”字样，但随后诞生的帝舵游侠型表款以此探险腕表的概念为基础，延续坚固实用且价格相宜的制表传统。新款帝舵游侠型腕表承袭帝舵表传统美学标准，表盘3、6、9及12点钟位置的阿拉伯数字延续了系列的经典元素。

金禧点滴（一）：开设新店面

高登钟表与帝舵表的合作关系始于2005年。基于双方的互信， 两大品牌即将于莱佛士城合作开设帝舵表专店，作为高登钟表50周年里程碑的大礼。

金禧点滴（二）：提升鉴赏能力

“高登钟表非常荣幸能够与帝舵表分享无价的合作伙伴关系，因为我们拥有相同的价值观，即不固步自封，不断努力提升本地区消费者在高级制表和钟表艺术方面的鉴赏能力。”——高登钟表总裁林日耀

【本特辑由高登钟表呈献，点击高登金禧专页以阅读更多特辑内容。】