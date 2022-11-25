本地老字号足球专卖店 化身狮城“世界杯之家”

2022年国际足联世界杯本周在卡塔尔开踢，直到12月18日。这是2019年冠病疫情全球暴发后首个不受限制的国际性体育盛事，备受瞩目。即使不能亲临现场，世界各地的足球迷穿上心爱国家队的球衣，在电视机前热情观赛已成了不可少的世界杯仪式。

本地足球迷皆知，1949年创业的老字号足球专卖店Weston Corp趁世界杯之际，揭开它们新设计装修的旗舰店，欢迎本地足球迷大家庭重回新加坡的“世界杯之家”。Weston Corp 1992年在女皇道购物中心设立旗舰店，今年恰好欢庆创设30周年。一楼店面仍继续售卖足球超级联赛相关产品，三楼全新装潢旗舰店则专注售卖世界杯产品，并在未来为足球迷举办独家活动。

配合世界杯盛事，旗舰店即日起到12月18日将化身狮城的“世界杯之家”。Weston Corp在购物中心外的广场装置一个重280公斤的世界杯足球，让球迷还未踏入店里，就感受到世界杯的浓浓氛围。

Weston Corp新旗舰店展示本地最全的世界杯球衣。（商家提供）

三楼旗舰店打造了一面巨大的世界杯球衣墙，展示所有世界杯的球衣。这号称本地规模最大的世界杯球衣收藏，在世界杯期间将是球迷的打卡胜地。店内还将举办“世代世界杯”展览，展示自1990年起，每一届世界杯的亮眼里程碑。消费者可以在店里参与一对一的“Subsoccer”友谊赛，并在11月26、27日观赏足球电玩赛。球迷可以根据自己的喜好，在不同国家的球衣上印上喜欢的球员的名字和号码。店内还设有夹娃娃机，让球迷碰运气抓迷你世界杯足球。球迷还能参加预测比赛，成功预测优胜球队的消费者，有机会赢取贝克汉姆亲手签名的Adidas官方世界杯足球Al Rihla。

Weston Corp全新足球旗舰店位于：Queensway Shopping Centre, 1 Queensway, #03-29, Singapore 149053