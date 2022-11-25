高登钟表捐赠162万元 给多个团体

订户

来自 / 联合早报

文 /
吴庆康

发布 / 2022年11月25日 5:00 AM

AWWA Ltd总裁卡迪克炎（左起）、公益金主席周士达、国会议长陈川仁，以及高登控股总裁林日民在晚宴的捐赠仪式上合影。（品牌提供）
AWWA Ltd总裁卡迪克炎（左起）、公益金主席周士达、国会议长陈川仁，以及高登控股总裁林日民在晚宴的捐赠仪式上合影。（品牌提供）

字体大小:

高登钟表上个周末热烈欢庆成立50周年，除了邀得来自瑞士的众多腕表品牌高层出席之外，也现场宣布捐赠162万元给多个不同的团体，回馈社区。

在162万元的总额中，100万元通过公益金捐赠给AWWA社会服务机构。AWWA为有额外需求的儿童和成人提供教育和融合支持，为弱势家庭提供社会援助，以及提供老年人护理服务。AWWA的使命是让弱势群体最大限度地发挥他们的潜力，过上独立和有尊严的生活。

订阅登录，以继续阅读全文！

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

分享热榜

符合条件者今年12月可获高达700元现金补助

卫生科学局吁请公众不要购买或使用五种含类固醇产品

身份证号绑定PayNow 最早在12月5日收到政府补助
4

【潮什么】别再逛明洞了！首尔年轻人现在爱逛哪些“洞”？
5

金管局与纽约联储银行 探讨使用批发中央银行数码货币

更多精彩内容