高登钟表捐赠162万元 给多个团体

高登钟表上个周末热烈欢庆成立50周年，除了邀得来自瑞士的众多腕表品牌高层出席之外，也现场宣布捐赠162万元给多个不同的团体，回馈社区。

在162万元的总额中，100万元通过公益金捐赠给AWWA社会服务机构。AWWA为有额外需求的儿童和成人提供教育和融合支持，为弱势家庭提供社会援助，以及提供老年人护理服务。AWWA的使命是让弱势群体最大限度地发挥他们的潜力，过上独立和有尊严的生活。