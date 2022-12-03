劳力士推出二手腕表认证计划

劳力士（Rolex）宣布推出二手腕表认证计划，正式进入二手腕表市场。此外，劳力士也将为在特约零售商购买由劳力士认证的二手腕表提供新的两年国际保修。这一举措毫无疑问将对这几年价格不断被推高的二手腕表市场造成影响，除了将能让这家瑞士腕表公司对其产品作更多监督，也将撼动价值200亿美元（约270亿新元）的二手奢华腕表市场。

劳力士认证的二手腕表将首先在欧洲六个国家的腕表经销商宝齐莱（Bucherer）推出，分别为瑞士、奥地利、德国、法国、丹麦及英国。在其他国家或地区，选择参与此项计划的劳力士特约经销商，将于2023年春季起陆续展开销售。那些私自和在线销售二手劳力士腕表的非授权经销商以及拍卖行将无法参加这项计划。

过去，一旦将产品出售给其经销商网络，劳力士就不会对其产品进行验证或追踪交易动向，这次的认证计划也将有助于防止膺品。

这项新计划可让消费者购买到经品牌认证且享有保用保证的二手劳力士腕表，旨在为市场上流通的劳力士二手腕表增添附加价值。具体而言，劳力士二手腕表认证计划，可证明特约零售商出售的二手腕表（售出至少三年）为真品，出售劳力士二手腕表的特约零售商也会于店内展示劳力士二手腕表认证“Rolex Certified Pre-Owned”牌匾，确保这些腕表经由品牌具有精湛技艺的专家及专业程序检验，符合劳力士对其产品一贯且统一的品质标准。

近年异常活跃且价格不断被推高的腕表二手市场，虽然由劳力士、百达翡丽（Patek Philippe）和爱彼（Audemars Piguet）三分天下，但劳力士的市场占有率最大，其热门型号如Submariner、Daytona和GMT等通常以高于零售价许多的价格出售。

由于二手腕表市场利润高，不少其他知名腕表品牌如江诗丹顿（Vacheron Constantin）和真力时（Zenith）等较小的竞争对手品牌已在自己的专卖店销售经过认证的二手腕表。一些独立品牌如亨利慕时（H. Moser & Cie）和MB&F也是如此。

根据估计，到了2030年，奢华二手腕表市场预计将增长到350亿美元（约473亿新元）。

据摩根士丹利，劳力士是瑞士最大的腕表品牌，每年生产约100万只手表，年销售额约为80亿瑞士法郎（约116亿新元），市场份额接近29%。