新春新气象 从“头”开始 女生篇：bixie佳人俏 红铜色再流行

华人通常趁农历新年之际，从头到脚让自己焕然一新。参考2023年流行发型、发色，让发型师为追求时髦的男女剪出靓丽发型，换上新发色。头发头皮健康是拥有一头美丽秀发的关键，护理可交由专业人士代劳，也可在家DIY。

新春想给人焕然一新之感，不妨从“头”开始，参考2023年的发型发色趋势，理一个清爽短发或换上新发色。

Chez Vous: Private Space总监杰林（J Lim）首推结合鲍伯头（bob）和精灵头（pixie）的bixie俏丽短发。前者的发型线条利落，侧面看来从头顶到后脑有圆滑而饱满的弧线，后者像是男生短发但带有蓬松感和女性的柔美风。

她说：“结合这两种短发的bixie，特色是发尾较为细长，可以将头发勾在耳后，上班族更显气质。”她分享说，这款发型近期在韩国相当流行，一些韩剧女主角也有同款造型。一般人也能轻松驾驭，适合各脸形，日常打理也简单，更讲究的话，涂抹一点发蜡发胶，拨弄一下梳理造型。

女生红铜色的头发，今年走红。（受访者提供）

发色方面，今年流行暖色系发色，亮丽的红铜色就很受欢迎。杰林说，近期更多顾客要求红铜色发色，让粉色系和灰暗色暂时黯然失色。

她分析，色彩机构潘通列出2023年度颜色为洋红色（Viva Magenta），加上明星红人如名模Gigi Hadid也染红发，带动潮流。“这个颜色相当适合亚洲人肤色，肌肤看起来红润，有减龄效果，但如果你的肌肤容易泛红，就不太合适了。”

另一个流行趋势是一种染发技术手法——手刷渐层染（Airtouch Balayage），尤其在社交媒体上爆红。头发分区以锡箔包上漂染，染发颜色线条及渐层效果自然，无论直发或鬈发都合适。

杰林补充，上述染发前，不妨先做护理强化头发。家用的护发产品中，可选加强发色功效的洗发水，平时也可定时在家做发膜。

设私人剪洗染烫空间

Chez Vous: Private Space是Chez Vous发廊增设的新地点，提供个人化服务。位于义安城B座8楼，它的设计和一般理发院不同，由10间理发室组成。剪洗染烫，顾客可以坐在专室里，不必走到共用洗发区，室内设备一应俱全。另有屏幕间隔的八个理发区，适合与闺蜜结伴做头发。

理发时，顾客可享受专室的不同设施及服务，可挑选喜爱的精油香氛和音乐，用平板电脑追剧也可以。此外，还有美容及养生护理选项如用电磁波枕头靠垫、敷纸片面膜等。除了咖啡和茶，还有特色饮料荔枝奶茶和柚子苏打水，肚子饿可吃快熟面及下午茶小点。详情可上网chezvoushair.com/privatespace了解。

重视头发头皮护理

头发头皮健康，是拥有一头美丽秀发的关键。本地有越来越多头发头皮护理品牌，照顾头皮头发健康，和上美容院做脸部护理一样，是一种自我照顾。

Coulisse Heir创办人之一王玲玲认同这点，她2021年于乌节路ION Orchard开店，提供头皮护理服务。她说：“人们一般忽略头皮头发护理，但其实头皮和其他肌肤部位一样，也会老化。”

对一些人来说，疫情带来不少压力和身心变化，包括头发问题，Coulisse Heir主打医美级头发护理技术，包括结合草本和干细胞护理的科技改善头皮头发健康，推出特别护发疗程。护理师做头皮头发健康分析后，开始做洁净头皮的步骤，包括用碳粉清理去污，纳米分子喷雾滋润头发和做发膜补充角蛋白（keratin）。店里有不同护发专房，有隐秘空间。网站：coulisseheir.com。

Coulisse Heir的双人专用护理房，适合闺蜜或情侣。（受访者提供）

另一品牌Hair+Lab成立于2014年，结合传统植物配方和现代技术。配方以中国植物草本为主，用韩国低温萃取技术有效地保留活性成分，结合德国纳米技术，使植物精华更容易被毛囊吸收。

创办人张蔓说：“无论男女和年龄，都可能面对头发头皮健康烦恼，比如地中海型脱发（雄激素性脱发），女性产后脱发，年轻人有‘少白头’等。不妨注意日常习惯，比如我到户外运动时会戴帽子，以减少紫外线对头皮的伤害。”

一站式护发中心位于友诺士的商业楼内，空间宽敞，顾客预约上门，可在专区内做头发头皮分析和护理，最特别的是洗发时所躺的椅子，还具按摩功能，一边洗头，一边享受背部和腿部按摩，非常放松。另有家用护发产品。网站：www.hairplus lab.com。

Hair+ lab的洗发椅还有按摩功效，让人放轻松。（受访者提供）

在宏茂桥、高文和兀兰邻里开业的Two Herbs，号称首创结合中国和印度阿育吠陀（Ayurvedic）草本，研发自家护理配方，有助改善头皮血液循环，减少油脂分泌，促进头发生长等。

创办人林健丰拥有十多年经验，几年前他因为想帮助产后脱发的太太，进而研究独有的草本配方。他说：“新加坡天气炎热，头皮容易出油。加上生活作息不良或压力，头皮头发难免出现问题如变得过敏。”服务包括深层洁净头皮，草本配方的颜色有助遮盖白发。网站：www.twoherbs.com.sg。