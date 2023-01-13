新春新气象 从“头”开始 男生篇： 上班与休闲 轻松换发型

春节将至，华人一般趁此机会置办新装，修剪头发，以期来年一切如新。

尽管相比于女士，男士普遍因头发长度的关系，在发型上变化较少，可是仍能有改换空间，比如从梳理造型上下手，或染一个新的发色。

主打私人定制的Frank Zuo Hair Salon造型师左发程，示范一般长度头发的男士发型，并推荐今年将会流行的男士发色。

他说：“一般本地男士头发整体上都不是很长，但有刘海，所以比较适合做两款造型。”

轻松打理职场发型

露出额头的发型，显得很有精神，适合正式场合。（龙国雄摄）

左发程示范的第一款是露出额头的发型，这种发型看起来精神，也比较有职业感，适合上班族或办公室男士。

他说，平时打理比较容易，就是涂一些有湿润度的啫喱，干燥后稍有硬度的那种产品，这样发丝站立的效果较明显。步骤是：将啫喱涂在手上，再抹到头发上，然后往后侧推头发；稍微在习惯的分线处侧分一下，让头发体现出一种粗犷、豪迈的线条感，这样看起来更有男人味一些。

左发程提醒说，如果担心头发造型不够持久，可以适量喷点发胶，这样定型效果更好，维持时间也更长。

他说：“这款发型看起来整体感觉就很有职业气息，而且朝气十足。也可以将这款发型应用于平时的休闲时刻，只须要涂一些发泥做造型，让发型展现自然随性的状态，适合家居或室外的朋友聚会，发型因为有造型产品，所以不会凌乱。”

男士在休闲或娱乐时，可选更减龄的鬈发造型。（龙国雄摄）

减龄鬈发造型

除了职场，如左发程所言，注重休闲、娱乐生活的男士，也有发型可选，比如更减龄的鬈发造型。

左发程示范的男士鬈发，只带有一些微卷，让头发看起来动感和曲线感更强一点，让男士外形上更见活泼、跃动，有活力，突出一种大男孩的感觉，富于青春气息。左发程说，男士们可以购买一个直板夹，平时外出前，自己用直板夹随意在头发上夹一点卷，然后自然拨开、打乱即可，之后涂一点点定型发泥，非常方便，无需太过繁复的步骤。

发色以偏冷色调为主

提到今年热门的男款流行发色，左发程觉得还是以偏冷色调为主，“比如说茶色，可能与一般人的认知不同，茶色系的颜色其实属于冷色系，茶色能使头发看起来立体感和纹理性较强，也容易‘贴肤’，对肤色的要求并不高。还有一款冷色是蓝黑色，今年也会相当流行，蓝黑色是一款百搭色，不管男生的肤色是暗沉还是白皙，都可以轻松驾驭这种色，蓝黑色能中和我们亚洲人皮肤里的黄色基底，所以染了蓝黑色的头发以后，哪怕肤色暗一点，视觉上也会干净、显白；即使肤色原本就偏白，也会看起来高级。”

一般男士如果想以发色提亮肤色，或者肤色较深，左发程建议冷色调的染发，掺入一点灰度后，气色在对比之下，会出人意料地好。

定期彻底清洁头皮

左发程建议，一个星期或10天左右，男士应做一次彻底头皮清洁。（龙国雄摄）

提到男士的头发保养时，左发程说：“男性朋友们平时的头发保养是很重要的，因为本地天气很热，出汗的概率大，比如运动健身或者户外活动都会出汗，出汗频率相对高的话，头部油脂分泌就会增多，油脂堆集得越多，就越容易造成堵塞，可能导致脱发。”

他建议，一般最好是一个星期，或者10天左右，男士应做一次彻底的头皮清洁。“可以把头皮深层的油脂和洗护产品的残留物，彻底清洗出来，让头皮能更好地呼吸，保持头皮干爽，然后再护理。如果本身头发发质不好，或者经常烫染，尽可能一个月做一次深层的养护发膜，让头发有机会能大量吸收营养，以保持健康状态，这样头发才会有弹性，才能做出更好的造型效果。”

妆容宜简单、整洁

化妆师林倩影则为几款发型设计了妆容，她觉得男士日常生活中应该塑造简单、整洁、能突出自己特点的妆容。“这次妆容的步骤就是基本的底妆、遮瑕、眉毛和修容阴影，要注意的是遮住瑕疵的同时，也要让底妆尽量轻盈，展现五官精致度，例如侧边的阴影和鼻子的立体。”

在她看来，男士日常只需遮瑕、眉笔、修容，和一瓶适合自己肤色和肤质的粉底。