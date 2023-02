一家接一家或奢华或平价的品牌专卖店满溢最新时尚,古迹与展览则浓缩历史与艺术精华,让人在延绵不绝的古与今、新与旧的时空场景中不断迷失,不断回转。

美的景、美的人、美的物、美的食、美的饮、美好的天气……我在意大利,患上了“司汤达综合征”(Stendhal syndrome)。

抵达米兰时已入初冬,整座城市仍被斑斓的秋色覆盖。走在清爽但不冷清的街上,呼吸着清凉而新鲜的空气,精神不由为之一振。

米兰,即使在冬季,也不负时尚之都的美名。大街上的型男靓女让人目不暇给,就连脚踏车上的外卖小哥,私人共享车内的司机,甚至政府机构外全副武装的兵哥哥,对时尚的sense似乎都深入骨髓。瞥得多了观察久了,发现他们的“型”不仅是由衣着打扮决定,更多来自由内而外散发的淡定自信,以及目光相遇时总会挂在脸上的灿烂笑容。

徜徉在与米兰大教堂(Duomo di Milano)一箭之遥的“时尚四边形”,奢华大牌华美的精品店之间,在地小众品牌时装屋不时突入眼帘。离开主路探索小巷,居然能有“乱入”他人庭院收获海神雕像的惊喜。

据知,米兰少有百货商场,多是各个品牌的独立门店。即使同一品牌,也会因地区的不同,甚至是建筑的特质而呈现风格迥异的店面设计。

与“时尚四边形”差不多并行的,是平价时装屋一条街。加上散落各处,成熟且多元的古着店、跳蚤市场等,米兰时尚版图的多维与立体,可以说在世界各大城市中傲视群雄。

当罗马遇上梵高

地中海的海风让罗马的气温比米兰高上几度,正午的阳光明亮得有些刺眼。但走在街上,我根本舍不得戴太阳镜,生怕错过任何一景一物的原生本色。

阳光洒落。动辄几千年历史的遗址古迹、残垣断壁,以及巴洛克风格的美术馆、博物馆散布各处。将这些珍宝串联起来的是几条长长的购物街。一家接一家或奢华或平价的品牌专卖店满溢最新时尚,古迹与展览则浓缩历史与艺术精华,让人在延绵不绝的古与今、新与旧的时空场景中不断迷失,不断回转。

设计极简,但色彩丰富到让人“选择困难”的皮包。(张莹摄)

穿梭在光怪陆离的橱窗之间,Made in Italy的字样特别吸睛,正如Made in Japan、Made in Germany一样,字里行间透露着主人的自信,也向客人宣示产品的品质。工匠们坚守着手制的温暖,旁街小巷,掩映在个性化门面后的时装、皮具、家居用品定制店,无不顾客盈门。

漫步到威尼斯人广场附近一家在地品牌的皮包店前,目光被店内大大小小的各色包包吸引。走进店里,发现包包的款式设计简约、大气,品质上乘,对色彩的运用时髦、大胆。

走出商店,疾步向前。因为离念兹在兹的“梵高”越来越近。

2023年3月30日是梵高(Vincent van Gogh)诞辰170周年。罗马的波拿巴宫(Palazzo Bonaparte)将这位鬼才创作于1881年至1890年间的50幅作品汇集一个屋檐下,焦点是梵高绘于1887年的极具代表性的《自画像》。此外,画家大量的生活、创作、心理自白,以及他与弟弟Theo的通信,揭示了他的悲与喜、灵感与疯狂。

策展人用这些画作和文字引导观者体会梵高画风的转变脉络:早期受生活环境影响而侧重色彩阴郁的静物和劳动者,移居巴黎后受印象主义影响而让自己的调色盘逐渐明亮起来,笔法也变得更加大胆,最后到不明原由地神奇突破,形成自己独一无二的画风。观展过后,不禁为策展人高屋建瓴深入浅出的高超水平赞叹。

展场波拿巴宫的来头不小。这座建于1657年至1677年,融合巴洛克风格与文艺复兴精神的精致建筑,曾是拿破仑母亲玛丽亚·莱蒂西亚·拉莫利诺(Maria Letizia Ramolino Bonaparte)的住所。拿破仑被流放后,莱蒂西亚得到教皇庇护而住在罗马。她在这座低调而精美的宅邸经历了怎样的后半生?这给我下一次的罗马之旅留下悬念。

意大利带给我的感官飨宴,在罗马被梵高精彩注脚。