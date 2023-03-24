颠覆时尚概念 他的鞋履雕塑品能看不能穿

三泽则行（Noriyuki Misawa）不是一位普通的皮鞋匠人。他颠覆了时尚与匠艺的概念，应用皮鞋制作技术创造出一件件叫人脑洞大开的皮鞋精品艺术。

本周，他将这些能看不能穿的皮鞋艺术品，从日本带来新加坡展出。

三泽则行这双鞋的鞋底用了3000枚铜钉绘制图案。（谢智扬摄）

展品当中有从小提琴获取设计灵感的皮鞋；有双鞋底用了3000枚黄铜钉子“绘”出迷人的花纹。一些皮鞋甚至已跳脱鞋履的框框，进入艺术装置的境界。他搜集制鞋废料再造成一双皮鞋，有重生的意义。他的《足巢》（Foot’s Nest）用皮革叠砌成圆形雕塑，中间空出一只高跟鞋的轮廓，荣获2021年全球鞋履奖整体优胜者（Global Footwear Awards Overall Winner），是他的代表作之一。他的另一件代表作是《鼠袭皮鞋》（Mouse Attacks Shoe），造型像被老鼠咬了几口的塔状鞋。

三泽则行的作品《鼠袭皮鞋》（Mouse Attacks Shoe）。（谢智扬摄）

42岁的三泽则行也量身定制能穿的皮鞋，许多好莱坞名流，如Adrien Brody与导演Spike Lee都是他的客户。在三泽则行设于东京荒川区（Arakawa）的工坊里，目前包括他只有四位鞋匠，定制一双皮鞋需要半年时间，慢工出细活，欲购买的人目前等候时间长达18个月。

展览只举行3天，想亲眼欣赏皮鞋如何在三泽则行的手中化为精致的艺术品，千万别错过。

《鞋的轮廓——三泽则行个展》（Noriyuki Misawa，The Contours of Shoes Solo Exhibition）

地点：The Arts House, 1 Old Parliament Lane S179429

日期：3月24日至26日（星期五至日）

时间：早上10时至晚上7时（24日、25日），早上10时至傍晚5时（26日）

入场免费