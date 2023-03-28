“钟表与奇迹2023”日内瓦开锣 恢复疫前盛况

表坛年度盛事“钟表与奇迹2023”高级钟表展本周一（3月27日）在瑞士日内瓦Palexpo会展中心正式开锣。这是继去年疫情趋缓后实体表展第二次举行，场面完全恢复到疫情前的盛况。

在表展第一天亮相的表款当中，表坛大哥劳力士（Rolex）的两款缤纷腕表抢尽风头。其中搭载新表盘的蚝式恒动型 31、36 及41，漆面表盘上饰有多彩气泡，有别于劳力士一贯的“正经”风格，充满青春活力。此系列于2020年曾推出五种色调，掀起抢购热潮，表价被推高至少三倍。这次的新设计将之前的五种颜色荟萃于同一表盘上，让人眼前为之一亮。



劳力士蚝式恒动型多彩气泡表盘腕表。（劳力士提供）

另一款以缤纷拼图为表盘设计的蚝式恒动星期日历型36同样抢眼，表盘饰以新颖的彩色图案，比喻人生犹如一张拼图。这一复杂设计采用内填珐琅工艺打造，由技艺娴熟的劳力士表盘工匠精制而成。除了形状各异、色彩缤纷的图案跃现于表盘之上以外，此表款还可每日显示不同心情，星期窗会显示“LOVE, PEACE, HOPE” 等鼓舞人心的词汇，而日历窗则显示31个专为此表款设计的表情符号，用以表达各种心情。劳力士这一创新设计让经典表款焕然一新，带来惊喜。

劳力士蚝式恒动星期日历型36拼图表盘腕表。（劳力士提供）

另一表坛巨匠百达翡丽（Patek Philippe）今年推出17款新表，包括今年的重点之一Ref 5261R-001 Aquanaut Luce年历表和Ref 5968R-001飞返计时码表，值得注意的是，所有新作都为贵金属材质，较为普遍的精钢材质完全缺席，看来品牌中价格较为大众化的款式将会越来越少。

百达翡丽Ref 5261R-001Aquanaut Luce年历表。（百达翡丽提供）

百达翡丽Ref 5968R-001飞返计时码表。（百达翡丽提供）

茱莉亚·罗拔丝亮相掀高潮

表展第一天的高潮是萧邦（Chopard）代言人，好莱坞巨星茱莉亚·罗拔丝（Julia Roberts）亮相，她出席了一场大约半小时关于表坛可持续性材质的研讨会，吸引了300名媒体记者，俨然一块大磁铁。

（左起）萧邦联合总裁卡尔-弗雷德里克·舍费尔（Karl-Friedrich Scheufele）、影星茱莉亚·罗拔丝，以及联合总裁兼艺术总监卡罗琳·舍费尔（Caroline Scheufele）亮相表展，为表展第一天的高潮。（萧邦提供）

首次开放给公众进场

今年共有49个腕表品牌参加表展，预计出席的业者人数将接近5万，相比去年的38个参与品牌和出席的2万2000名业者人数多出了不少，其中一个主要原因是去年缺席的中国大陆、香港及日本代表都全数回归。此外，与去年不同的是，表展今年首次开放给公众进场，腕表爱好者能够以70瑞士法郎（约100新元）的价格购买一日通行证，在4月1日和2日表展的最后两天入场参观。