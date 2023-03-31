近期流行的女性西装摆脱了厚厚的肩垫，裁剪线条更简约，颜色更缤纷，配搭也更百变。如何选穿和搭配西装，穿出或柔美或洒脱的风情？记者推荐几种穿搭法。

穿西装不是男性的专利，最近这股风尚在时尚界流行起来，为现代女性带来知性又英姿飒爽的穿搭灵感。

白丽平是摩登女强人的代表，同时驰骋于时尚行业和建筑业。她是集合亚洲时尚品牌的零售平台SocietyA创办人，也是昇达工程（Shingda Group）首席执行长。

打扮时髦的她受访时说：“虽然平时工作不需要穿西装外套，但出席正式的工作场合或活动时，会选穿它。”

白丽平分享个人穿搭喜好，她说：“我根据想要打造的形象来造型，比如穿裤装或裙装，风格和感觉不一样。如果要显得较有亲和力，整体线条应看起来柔和柔美。我偏好合身款，而且注重西装的颜色、面料和裁剪。”

近期流行的西装外套，颜色鲜艳。（SocietyA提供）

配件方面，她一般选择包头而不是露出脚趾的鞋款，显得较为端正。

虽然有些人说女性穿西装是一种权力穿搭（Power Dressing），但白丽平认为这个概念不限于穿西装，只要穿起来有自信即可。

新潮西装的特点与穿搭

权力穿搭的概念出现于上世纪七八十年代，一直到1990年代都是一些上班族热衷的打扮。最初流行的女性西装多和男装相似，有宽肩厚垫，仿佛象征女性和男性平起平坐。

这回流行的西装款，摆脱了厚厚的肩垫，裁剪线条更简约。新一代女性西装的颜色更多变和缤纷，并不暗沉，穿起来多几分朝气。如何选穿和搭配西装，穿出不同风情？这里推荐几个不同风格。

★靓丽白领风

西装外套配裤子，可说是顺理成章，选穿套装最直接方便。自己组合配件则有新鲜感，比如适合白领上班族的上衣选择包括衬衫或具设计细节的上衣，配一件外套和西装裤，给人端庄和正式的印象。

不妨从不同裤管设计和长度着手，呈现不同风格。阔脚裤带有复古风，烟囱型的窄款七分或九分裤，有显瘦效果。如果办公场所可接受五分裤，搭配西装外套，有减龄效果，青春俏丽。

韩国品牌Kimhekim的外套配裤子。（SocietyA提供）

推荐今年流行的系带西装，腰部的腰带或彩带，可以很好地勾勒出腰部曲线，展示女性魅力。

★知性柔美风

说来有趣，西装搭配连身裙或半裙，一刚一柔的对比，反而突出柔美风情，有种知性美，整体效果婉约温柔。

回顾时尚发展史，香奈儿和迪奥都为女性诠释了知性柔美风。1920年的香奈儿花呢套装（Chanel tweed suit）是经典时尚符号，穿起来尽显优雅风情。同款的花呢套装近期也受到欢迎，搭配珍珠首饰更显贵气。

1947年，迪奥的一套廓形鲜明的迪奥套装（Bar jacket）于品牌首个高定系列中亮相，让人惊艳，并就此成为“新风貌”（New Look）的永恒象征。该款西装外套以束腰设计，强调女性特有的曲线，配以A字长裙，整体感觉很柔和。

西装外套配百褶裙，有柔美的感觉。（互联网）

如果觉得A字长裙太单调，不妨换做百褶裙，裙摆摇曳更飘逸。翻阅日式时尚杂志时，看到模特儿穿着百褶裙配T恤和西装外套，甜美又高雅，娇小女生也可驾驭这个造型。

★休闲轻便风

有的公司允许员工星期五上班时做dress down打扮。推荐西装外套配T恤和牛仔裤，脚踏一双小白鞋的打扮，整体造型依旧适合上班，只是更加轻松。周末外出逛街或聚餐也适穿。

可在配饰上多做文章，给造型增添层次感，近来流行的金属项链和耳环，是不错的选择。不妨参考英国凯特王妃的穿搭，有一次参加博物馆活动时，她穿着粉红色西装外套配白色内搭和牛仔裤，金色项链和耳环画龙点睛，为打扮加分。

凯特王妃曾穿西装外套配牛仔裤出席活动，休闲却不失时尚风范。（互联网）

手袋方面，可暂时放下皮革公事包或电脑双肩背包，选用托特包或斜肩包，更休闲轻便。

★潇洒姐姐风

要突出潇洒的感觉，可从西装的面料入手。皮革西装给人庞克感觉，牛仔面料则显年轻活力，两者都属百搭款。

大号西装配时尚老爹鞋，是近期流行的打扮。（互联网）

宽松的大号西装，是本季流行之选，帅气十足。适合搭配短上衣、运动裤或宽脚裤和一双老爹鞋（厚底运动鞋）。