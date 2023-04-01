杰瑞米·斯科特请辞 Moschino黄金十年谢幕？

杰瑞米·斯科特（Jeremy Scott）3月20日在个人IG宣布将辞去Moschino创意总监一职，终结他在这意大利时尚品牌的黄金十年。对一票Moschino死忠粉丝而言，这是个挺叫人扼腕的消息，因为他们或许再也看不到斯科特氏叫人脑洞大开的疯狂设计。Moschino由意大利人Franco Moschino于1983年创办，他1994年因爱之病逝世后，交由Rosella Jardini接棒，直到斯科特2013年加入为止。斯科特为品牌设计的首个系列是2014年秋冬系列，玩转、颠覆麦当劳快餐、零食文化和卡通人物的抵死设计——黄红的色盘，从麦当劳薯条包装得到灵感的包包，融入海绵宝宝肖像的服装，以及印上零食包装图的洋装等——为他日后Moschino的抵死搞怪风格垫下基调，哗然时尚圈。

斯科特来自美国堪萨斯州（Kansas），毕业自纽约著名的普瑞特艺术学院（Pratt Institute）。他的Moschino设计充满美式流行文化卡通化的诙谐幽默，灵感天马行空，包括速食文化、芭比娃娃、好莱坞老电影和歌舞片。他曾让模特儿变成一盏吊灯、一台竖琴和一幅行走的画。

即使要告别品牌，他抵死的幽默仍未减，2023年春夏系列的灵感来自吹气塑料娃娃和玩具。“斯科特今年会做什么？”成了时尚媒体和粉丝每年引颈期待的话题。想到再也看不到斯科特的抵死服装，突然有点惘然若失。Moschino尚未宣布接班人。