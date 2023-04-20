兼顾美感与社会责任 smthgood打造全新网购平台

想要购物却不想碰上无良商家？想支持社会企业却觉得很贵？想要购买可持续发展（sustanability）理念的时尚品却不知从何下手—— 接下来公众将可更了解及方便购买这些产品。

本地最新的网购平台smthgood主打以可持续发展和环保等社会理念为出发点的商家产品，让公众可透过平台选购来自亚洲不同城市的相关时尚产品，希望藉此能让更多人有意识地进行购物。

这些产品除了时尚好看，有些产品的“出生”和背后的故事还相当有趣哦，让我们来看看！

Thamon- 树叶也能成时尚

枯叶也能有重生机会！（商家提供）

枯萎衍出新生命，泰国品牌Thamon利用枯叶和其他皮革代替品制作时尚手提包和钱包，除了创新也让物品更具意义。

根据Thamon官网介绍，他们以市场价聘请当地人帮忙收集落叶，除了赋予枯叶新生命，也给予当地人另一个收入来源。他们之后将收集到的落叶再进行手工染色和制作，每一个制成品可说是独一无二的。

Outfyt- 渔网也能制成运动服饰

利用科技制成再生尼龙，运动之余也带出环保信息。（商家提供）

你听过ECONYL吗？这个再生尼龙的原料来自渔网、织坊的废弃布料等，经过加工后成为了可以再次使用的尼龙线，最后再用作纺织的布料。

这个过程即能减少原料浪费，也能做到原料再生和可持续发展的推动，也借机宣导环保议题。

值得一提的是，这是个本地品牌，而且官网提及他们只和意念相同的伙伴合作，大家有机会也可以去他们门店看看。

Kibo- 苹果渣也能做皮鞋

Kibo与本地艺术家Grace Ciao推出联名款。（商家提供）

你没看错，想象一下：大型果汁工厂在生产苹果汁的时候会处理掉多少苹果渣？科技的发达让这些所谓废料有了新的可能—— 苹果渣结合植物纤维，利用高压方式让原料结合成为新的植物性皮革材料，过程中沥出的水分也能被再循环，生成一个可持续性的生产链。

除了苹果渣，他们也将被丢弃的皮革、废弃布料、塑料瓶甚至木屑和木塞等再循环成为制作鞋子的原料。这家来自香港的品牌在设计上也非常讲究，大家可以去看看哦。

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