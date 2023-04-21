时下香水吹起复古风——品牌和制造商有的将经典香水重新包装，有的将标志性香气注入新品。受访业者分析香水复古趋势，记者搜罗几款浓浓复古情调的香水，让我们沐浴在往日的芬芳。

德国作家徐四金（Patrick Suskind）有言：“气味比文字、外表和情感更能说服陌生人……而这说服力是无法阻挡的，它就像呼吸入肺一样进入我们，填满我们，完全地感染我们。”香水的魅力不仅是感染力，还有一种对时代和人文的反映、记录与存证。

不知大家是否留意，时下香水纷纷染上怀旧情味，吹起复古风——品牌和制造商近来有的将经典香水重新包装后投放市场，有的将标志性香气注入其他新产品中，让我们如坠往日芬芳。

宝格丽Pour Homme男士淡香水有清新书卷男子气质。（品牌提供）

国际香精香料公司IFF副总裁调香师（Vice President Perfumer）李峰（Daniel Li）注意到香水业界的这股复古潮流，他接受《联合早报》采访时说：“复古风是这些年来我们在香水界观察到的国际趋势之一，几十年前创造的经典香水仍然在世界各地畅销。”比如，Ralph Lauren的”Polo Blue”（2002）和Estee Lauder的”Beautiful”（1985），均由IFF调香大师卡洛斯·本纳姆（Carlos Benaim）调制，至今仍受许多人钟爱。

娇兰的清翠橙花浓香氛甘醇中有往日情怀。（品牌提供）

许多国际品牌重推复古香水，李峰分析个中原因说：“我们说时尚是有周期的，香水的趋势也是如此。世界快节奏地变化着，有时我们会对童年或青春感到怀念或思恋。在中国市场，我们见证了消费者对气味图书馆‘大白兔’的欣赏，它让我们想起经典奶糖，还有阿蒂仙之香‘冥府之路’等小众香水不断升温，都证明带有能唤起记忆气味的产品正为人们提供更多情感价值。”

直触情感最深处

鲜为人知的是，气味与人类大脑的边缘（limbic）部分相连，这是情感最深的部分。李峰指出，全球消费者都转向香味，以寻求增加”情感裨益”。“借助IFF的健康科学计划，我们现在可以结合神经科学和数据科学，客观、科学地衡量与气味相关的情感和认知益处，专注于其中一种益处，调香师可以创造一种香味，充分释放芳香的力量。复古香氛进入充满情感和记忆的人性领域，它可以成为惬意和健康的源泉，有些气味唤起童年或往昔的记忆，有些则唤起共同的记忆，而这些记忆恰好更恒久。”

纪梵希的“心无禁忌”香水装点女性典雅神韵。（品牌提供）

他指出，复古香水没有固定的首、中、基调配方。“复古潮流的香味要么对应某种复古香水结构，如柑桔古龙调（citrus cologne）或西普调（chypre），要么对应特定概念或时刻。比如人们喜欢‘冥府之路’，因它的焚香和檀香木特质会让人想起去寺庙的时光。我们还注意到一个不太以性别为中心的香水趋势，如今人们更倾向于无性别香水，在一款香水中混合传统的性别指向，如花香（相对女性化）和草本香调（相对男性化）。比如IFF创作的YSL‘Libre’，是一款开创性的馥奇花香调香水，结合了草本薰衣草香，这种馥奇香调一般是男士香水专用的，它堂而皇之地进入了女性花香结构。”

阿玛尼Si Passione香水是对女性之魅的自信诠释。（品牌提供）

不认为复古香水是哪一代人的专享，李峰认为，复古潮流可以吸引数代人，尤其是对复古时尚感兴趣的人。“他们乐在重温过去某段回忆，或者选用小众香水来表达个性。对于年轻一代来说，他们渴求从未有机会体验的黄金时代，所以千禧一代或Z世代绝对是复古香水目标受众之一。”

纪梵希美妆的绅士雅会香水一展雅士风范。（品牌提供）

李峰相信，香水复古趋势可能会持续很长时间。“随着市场的持续增长，以及技术的飞跃，我们可能会越来越怀念过去。香水历史上有太多经典创作，也有太多共同记忆等待着借助香味被重温，这也是香水世界的无限美妙之处。”

市面上的复古情调香水

目前市面上有哪些浓浓复古情调的香水？

圣罗兰美妆“自由之水”彰显独特的融合型花香。（品牌提供）

Bulgari Pour Homme男士淡香水是宝格丽1995年经典香氛的全新升级，将大吉岭茶的自然清新与麝香的舒适抚慰平衡包容，与创木的幽深与佛手柑的清爽呼应。

娇兰（Guerlain）清翠橙花浓香氛（Nerolia Vetiver Forte）是清翠橙花淡香氛加强版，橙花绽放愉悦气息，无花果韵调融入零陵香豆香气，飘送香根草和杏仁香调，带来温柔旧日暖意。

阿玛尼美妆（Armani Beauty）的Si Passione崭新演绎经典女士香水，延续黑醋栗果蜜与格拉斯玫瑰香，添加甜梨与茉莉，融合香草尾韵，勾勒女性自信。

“自由之水”（Libre）是圣罗兰美妆（YSL Beauty）对花香香水的创新，将法国薰衣草的古典冷艳与摩洛哥橙花的热烈性感结合，经由麝香调和，呈现出特立独行的花香。

汤姆福特美妆（Tom Ford Beauty）首发于2018年的落樱甜情香水（Lost Cherry），黑樱桃令人垂涎的糖汁糅合馥郁香甜的苦杏仁油，加上土耳其玫瑰与茉莉，叫人回味爱情滋味。

汤姆福特美妆的落樱甜情香水借喻爱情酸甜。（品牌提供）

纪梵希美妆（Givenchy Beauty）重释1975年男香，绅士雅会香水（Gentleman Society）以鼠尾草与野生水仙花荟萃出神秘木质香调，再与雪松、檀香、香草交织，闪现小说中剑胆琴心的雅士风范。

高田贤三的花样年华香水讴歌永恒的女性美。（品牌提供）

心无禁忌（L’Interdit）原本是纪梵希为奥黛丽赫本设计的香水，1957年面向大众。橙花、茉莉、晚香玉等白色花卉的优雅，与香根草、广藿香等黑色木质的气息辉映，勾画女性神采。

高田贤三（Kenzo）的花样年华（Flower）香水，以西西里柠檬开启鲜活前调，邂逅明媚精致的保加利亚玫瑰花水，有机香草和白麝香谐香，续写女士亘古的悠长美韵。

香奈儿（Chanel）可可小姐（Coco Mademoiselle）系列，玫瑰与茉莉主调展现清透感性，广藿香与香根草的纯粹渐次吐露。浓香水、淡香水、夜香水、喷发雾、润肤乳让这个系列香得淋漓尽致。