路易威登发布与草间弥生合作第二系列

奢华品牌路易威登（Louis Vuitton）近期公布与日本前卫艺术先驱、女性艺术家草间弥生合作的第二个系列（Drop 2），系列延续“Creating Infinity”主题，含包袋、男女装、香水、围巾、钱包等200余件单品。

继首系列（Drop 1）展现草间弥生最具标志性的波点元素后，路易威登再于第二个合作系列中以绚烂南瓜、彩色面孔、花卉、无限波点和无限之网，演绎这位艺术家富于表现力的愉悦精神。

该系列继续突出草间弥生明亮又跳脱的艺术风格，将其创造力与路易威登精湛工艺相互融合。双方为此次合作选择了路易威登最经典的包袋及服装、配饰和香水加以诠释，并同样采用艺术家标志性的可爱又富奇想的图形，以及欢快而生动的波点元素点缀、装饰。