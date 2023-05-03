用时装致敬老佛爷 盘点Met Gala 2023“卡尔元素”

他们用服装，寄托对老佛爷的思念。

一年一度的时尚盛会纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴Met Gala昨天落幕，今年以“卡尔·拉格斐：致美一线”（Karl Lagerfeld: A Line of Beauty）为主题，配合纽约大都会艺术博物馆时装学院正在举行的老佛爷回顾展。一众明星名模亮相红毯，以各式造型装扮致敬”老佛爷“卡尔·拉格斐（Karl Lagerfeld）。

与以往天马行空、光怪陆离的装扮不同，今年的Met Gala时尚盛典多了几分庄重。往期的主题有关于时间、坎普风、镀金年代等，今年具象到某个人，又是时尚圈如此敬仰的Icon，大家的着装态度难免肃穆不少。没有了往日搞怪、博眼球的脑洞创意，没有了“神仙打架”的架势，以老佛爷为关键词的发想，竟破天荒地出现了高度统一感：Black&White、香奈儿（Chanel）山茶花，“卡尔元素”中释放出的简约经典，让一群“时髦精”难得放下五颜六色的浮夸，素雅了一回，也足见老佛爷在每个人心中的分量。众星如何用时装致敬“老佛爷”？总结四大造型亮点。

1、致敬黑白经典黑与白是拉格斐挚爱的两个颜色，始终贯穿在他的设计之中，也体现在他个人的着装风格和家居风格上。“老佛爷”留给公众的经典造型是一副墨镜、高领白衬衫搭配黑西装、皮手套，还有扎成低马尾的一头白发。他任香奈儿创总期间，用black&White创造出无数经典。今年的Met Gala，不少人选择了黑白配色。