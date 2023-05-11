暖心品牌 用时尚助弱势自强

本地一些品牌雇用自闭症者缝制包包等时尚用品，或将彩珠串成首饰，让他们掌握一技之长，自立更生；另有为离家出走的孕妇提供服装和搭配贴士的品牌，让她们重振信心，重返社会。一般人或许认为，这些弱势群体跟时尚沾不上边，但品牌负责人相信，只要放在合适的岗位，特需者也能发挥所长，同时让社会看到他们的能力，对他们改观。

当你被“Fashion For a Social Cause”橱窗里满是新加坡图像的服装、包包和饰品吸引入内，可能会发现店员热心地为你服务时，偶尔会重复几个关键词；到柜台付钱时，店长全神贯注于结账程序，可能不跟你寒暄攀谈。

位于滨海艺术中心商场里的Fashion For a Social Cause，是一家非一般的时装店。它是推崇时尚为善的社会企业Singapore Fashion Runway旗下的零售门店，所售卖的产品全由特需人士创造，门店也交给他们经营打点，在本地算首屈一指。

由女装品牌Noel Caleb创办人叶慧君（48岁）在2015年发起，Singapore Fashion Runway本是SG50的一个“全民时尚伸展舞台”，让对时尚业感兴趣却没机会从事的普罗大众，能接触到时尚产业链各个环节，圆他们的时装梦。