唐氏综合征模特为“唐宝宝芭比”代言

从“娃娃”开始，建立爱与美的包容世界。

芭比娃娃是许多女孩从小接触美与时尚的第一来源，为了推广多元化与包容性，不久前芭比娃娃生产商美泰（Mattel）与美国国家唐氏综合征协会合作，推出一款“唐宝宝芭比”，并启用患唐氏综合征（也有称唐氏症）的模特儿艾莉·戈尔茨坦（Ellie Goldstein）拍照代言。

今年21岁的艾莉，2020年担任Gucci Beauty美妆模特，并拍摄一系列写真刊登在意大利版Vogue，因而备受关注。这次出镜拍摄“唐宝宝芭比”，她手持玩偶笑容灿烂，画面再次温暖人心。随后艾莉在Instagram发文写道：“当我看到这个芭比娃娃时候，非常激动自豪，这对我来说意义重大，因为孩子们将能与这样的芭比娃娃一起玩耍，并了解到每个人都是不同的。由我来向世界展示这个娃娃，我感到很自豪。”

依照唐氏综合征协会的建议，这款芭比的设计符合唐氏儿的身体特征：眼睛略倾斜呈杏仁状，耳朵更小，鼻梁扁平，手掌有一条类似断掌纹的折痕。芭比所穿的洋装有蓝色、黄色和蝴蝶图案，都是世界唐氏综合征日的代表元素。通过加入象征不同人种类型的芭比娃娃，生产商美泰希望能促进包容性，更好地反映现实社会环境，提高公众对唐氏综合征的认知；鼓励孩子接受与自己不同外貌特征的小朋友，培养同理心。