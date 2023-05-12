最近，本地时尚圈吹来一阵“瑞典风”。先是时尚品牌& Other Stories在爱雍·乌节（ION Orchard）和来福士城（Raffles City Shopping Centre）连开两家店，后又迎来护肤品牌L:A Bruket在多品牌美容专卖店Escentials和Tangs上架。瑞典品牌进驻，为略显疲态的时尚景观带来可以探索的新元素。一直以来，本地时尚购物选项受美国、英国、韩国、日本主导，这次瑞典元素亮相，令人耳目一新，不禁想要一探瑞典时尚美学的精髓。

作为北欧五国之一，瑞典美学受到斯堪的纳维亚（Scandinavia）风格影响。有人以“斯德哥尔摩时尚综合征”形容瑞典时尚：崇尚现代主义的设计感，既注重实用，又强调人文元素。加上对于自然的热爱，形成了一种质朴而富有“人情味”的现代美学，透着对自然的敬畏，对生活质朴的追求，以及对设计美学的品质态度。

来自瑞典的时装品牌COS，诠释都市简约风。（取自品牌官网）

关键词1：极简单色

在瑞典首都斯德哥尔摩街头，人们的日常着装随性大方，散漫中透着几分精致。单色套装出镜率颇高，几个单一色块就能变出一套造型。发源于瑞典的时尚品牌COS是最好的证明，因其极简、时髦的气质款设计，被称为“平价版Celine”。COS喜欢用简洁利落的线条勾勒艺术感，看似简单，一穿就知版型好，不失设计感，属于实穿耐看型。本地有不少奉行简约主义的上班族，将其视为衣橱必备款。

在崇尚极简的时代，法式极简讲求高雅浪漫，日系极简讲求内敛质朴，瑞典极简似乎介于两者中间，崇尚现代感，注重实用性。瑞典人喜欢黑白，就像香水品牌Byredo瓶身配色，黑色盖子搭配白色标签；偶尔加上灰色和大地色的色调。有人猜想那或许与气候有关，在冬季漫长，缺乏阳光的漆黑早晨，穿衣作为一种应对机制，一件简单的衣服穿上，品味品质兼有就好了。

以自然为灵感的春夏款女装设计，左图是& Other Stories服饰，右图为Rodebjer款式。（取自品牌官网）

关键词2：拥抱自然

热爱简约，并不意味着瑞典人的服装完全没有色彩。在极简的另一端，出于对明媚大自然的热爱与渴望，形成了另一种自然风穿搭，尤其体现在女装上。来到春夏季，品牌如& Other Stories、Rodebjer等，设计灵感多取自大自然花卉，轻快而奔放，开启对于春的向往，在拥抱自然中探寻内心感受。

在时装之外，瑞典人的护肤理念是有机至上。刚进驻本地的护肤品牌L:A Bruket成立于2008年，自然环境如烈日、狂风、岩石、冰棱等，造就了品牌基因。提倡有机天然疗法，在瑞典的西海岸，当地人习惯储存风干的海藻，泡澡时直接入浴浸泡，成为传统的spa产品。L:A Bruket护肤系列，原料取自近海岸丰富藻类植物，单品包括精华、眼霜、面霜等，还有香薰蜡烛类生活用品。

来自瑞典西海岸的护肤品牌L:A Bruket，现已在本地上架。（取自品牌官网）

关键词3：牛仔慢时尚

瑞典休闲的生活方式，让牛仔服成为当地人必不可少的单品。各国牛仔各具风格，美国是经典五袋牛仔裤的发源地，日本是手工复古丹宁的发源地，来到瑞典牛仔，对于品质的追求和慢时尚的热爱，使它与众不同。当地最大的牛仔品牌Nudie Jeans创始人玛丽亚（Maria Erixon Levin）说：”最受当地人欢迎的是深色、干净的牛仔裤，以配合黑暗寒冷的冬日。设计不需要太过表现自己，更多的是你与一条牛仔裤的关系，以及呵护日渐老化的面料，这是一种慢时尚的表达。”