首位新加坡女性获颁“卡地亚女性创业家奖”

新加坡女企业家林明仪日前获颁2023年度“卡地亚女性创业家奖”，她是这奖项创办16年来首位获奖的新加坡人。

林明仪是“概念学校”（School of Concepts）的创办人，这家成立于2018年的私人学校专门为有阅读障碍的孩童备学，协助他们克服阅读障碍之余，也陪伴这些孩童一起成长。



林明仪本身是阅读障碍者，因此深切了解在学习路上的种种挑战，她坚信南非前总统曼德拉（Nelson Mandela）的名言“教育是最强大的武器，你可以用它来改变世界”，因此希望能以这个使命作为推动力，尽可能让更多有阅读障碍的孩子都能获得优质的教育。这所概念学院是一项读写教育计划，直至12岁的孩童能通过不同媒体学习英文，并在实体学校与其他孩童互动。至今，概念学院已让超过2万5000名新加坡孩童受益，林明仪将办学的30%资源用于包容性招生和招聘。

林明仪说：“我现在也是一个年幼孩子的母亲，孩子的童年只有那么一次，如果我们错过那个教导他们阅读的窗口，它就会永远消失。我的梦想是让每一个孩童有机会通过最适合他们自然学习方式的媒介，去学习一种语言。”



自2006年创立以来，“卡地亚女性创业家奖”致力于支持女性创业者，在推广这些女性卓越成就的同时，为她们提供创业所需的资金、社会及人脉资源支持，帮助她们提升领导力并推动企业发展。该奖项开放给所有国家及行业，面向由女性运营或持有，符合“联合国可持续发展目标”界定，能为社会带来强大与可持续向善影响的初创公司。



创立至今16年以来，“卡地亚女性创业家奖”已助力来自63个国家的298名女性创业者，为她们的企业提供了总计744万美元（约995万新元）的奖金，支持她们共同的信念，解决全球迫在眉睫的问题和挑战。