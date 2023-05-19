Spa抗老护理选用奢华护肤品

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黄亿敏

更新 /
更新 / 2023年5月19日 5:01 AM
发布 /
发布 / 2023年5月19日 5:00 AM

滨海湾宾乐雅臻选酒店St Gregory spa的最新两款护肤护理，都选用西班牙奢华护肤品牌Skeyndor。（酒店提供）

西班牙奢华美容品牌Skeyndor的抗老护肤品。（品牌提供）

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到spa做护理可放松身心，所选用的护肤品都经过精挑细选。滨海湾宾乐雅臻选酒店（Parkroyal Collection Marina Bay）St Gregory spa的最新两款独家紧致护理和Power C+护理，都选用西班牙奢华护肤品牌Skeyndor。

随着年纪增长，胶原蛋白流失，皮肤下垂松弛，加上人们长期对着电脑、手机，可能让双下巴变得更明显。

紧致护理针对抗老问题，有助紧致脸部和颈项轮廓线条，让肌肤恢复饱满。想让紧肤效果更持久，可选购Skeyndor家用产品如精华素和面膜，持续使用。Power C+护理以含石榴萃取的维生素C精华素为主打，让肌肤焕亮。

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