春天百花齐放，各香水品牌以春天花卉为主题推出新品，有清新的茉莉花、浪漫的玫瑰花，让人当个花仙子。

Chloe的Rose Naturelle香水选用有机玫瑰花香，展现女性的优雅和魅力。用完后可选购补充包装，为环保尽力。Gucci Bloom Intense呈现的是一种夜间花园的神秘妩媚，中调以花卉为主，有晚香玉（tuberose）、夜间盛开的茉莉花、橙子花等。

Aesop虚实之境系列香水第五款Gloam，从概念到花氛的选择都与众不同。香水创作灵感竟是“躺下”，品牌御用调香师Barnabe Fillion以躺在长椅上如梦似幻的意境为灵感，与自己对话。这样的概念，可引起忙碌城市人的共鸣。

香水的成分不一般，有橙子花、水仙花、玫瑰花、番红花，还有粉红胡椒、小豆蔻，从辛香调开始，慢慢散发花香。

新加坡天气湿热，不宜使用气味过浓重的香水，花香清新，是女性最轻薄的特殊外衣。必要时，可以随时在头发、衣服上喷洒，像补妆一样补加香水，让人有焕然一新的感觉。