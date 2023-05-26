“卡地亚女性创业家奖”得主林明仪 致力让学习无障碍

创办幼儿教育机构帮助有阅读障碍的孩童学习，新加坡女企业家林明仪获颁2023年度“卡地亚女性创业家奖”，是该奖项创办16年来首位获奖的新加坡人。本身患有阅读障碍的林明仪受访分享她的办学之路。

若林明仪（36岁）不说，一点都看不出她患有阅读障碍（Dyslexia），也正是这个原因，让她在2017年创办了“概念学校”（School of Concepts，简称SOC），这所私人学校专为有阅读障碍的孩童备学，协助他们克服阅读障碍之余，也陪伴这些孩童一起成长。她将SOC描述为一家“包容性企业”，其使命是让每个孩子，无论经济条件或学习需求如何，都能获得优质教育。



坚信人人平等的教育理念由于本身是阅读障碍者，林明仪深切了解在学习路上的种种挑战。林明仪接受《联合早报》访问时说：“阅读对我来说特别费力，即便是最简单的文字内容，我也须要读两三遍才能理解。当年我在学习过程中获得帮助时，就萌发了帮助其他有同样问题孩子的意愿，尤其是当我注意到语言学习障碍会扩大孩子们之间在成长期的差距时，创办学校的愿望也越来越大，因为若孩子无法掌握好语言，就难以理解所阅读和学习的内容，容易被忽视，也就会让他们处于一个不公平的竞争环境中。”

她坚信南非前总统曼德拉（Nelson Mandela）的名言“教育是最强大的武器，你可以用它来改变世界”，因此希望能以这个使命作为推动力，尽可能让更多有阅读障碍的孩子获得优质教育。