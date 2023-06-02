百达翡丽总裁泰瑞·斯登：不能单靠一款腕表走天下

作为表坛的龙头老大，百达翡丽动见观瞻，任何决策都影响表坛趋势。但百达翡丽第四代掌舵人泰瑞·斯登坦言，这并非理所当然，若不与时并进，即便是百达翡丽也无法永远发光。他对于腕表有自己的坚持，不会因为供不应求而增加产量，也不会为了迎合潮流采用碳纤维等高科技材质，或推出智能腕表。

任何爱表人和腕表藏家都渴望拥有至少一枚百达翡丽（Patek Philippe）腕表，但这个每年只生产7万枚腕表的表坛大哥供不应求，事实上也没打算在可预见的将来增加产量，因为百达翡丽关注的不是当下能赚多少钱，而是未来的持续性与传承。



停产热门型号才能继续前进第四代掌舵泰瑞·斯登（Thierry Stern）不久前在日内瓦接受《联合早报》访问时说，身为百达翡丽的总裁，他肩负承前启后的重责，更要高瞻远瞩，以确保这个184年的品牌永远与时并进。在他创新求变下停产的最热门表款Nautilus Ref.5711，就是他大刀阔斧让百达翡丽继续往前的大胆决策。精钢材质的Nautilus Ref.5711一直都是百达翡丽的旗舰型号，也是很多人对这个品牌印象最深刻的表款。

谈到百达翡丽2021年宣布停产这款最畅销腕表的震撼性决定，泰瑞·斯登指出，那是一个必须的决策。他承认停止生产5711有风险，但也显示了品牌的信心。这款腕表受追捧的程度让人不安，需求量太高，常年缺货，甚至有钱还买不到。他说：“我不喜欢每个人都急于寻找同一表款，我们不能只倚靠一款腕表走天下，这样的策略太危险，可能会降低品牌的价值。如果百达翡丽是一家有股东的公司，股东们为了盈利也许会鼓励我大量生产最受欢迎的腕表，但我关心的不是现在能赚多少钱，而是品牌的未来。这样的做法就让其他品牌去做，不少都做得很好。但问题是，当每个人都拥有同个款式的所有型号时，他们接下去会买什么？”