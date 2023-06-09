爱马仕香氛创总克莉斯汀 凭闻香“超能力”入行

克莉斯汀·纳格尔——爱马仕香氛创作总监，亦是爱马仕御用调香师。她年轻时曾想当助产师而攻读医科，后来改读化学。毫无调香背景的她凭着化学知识，一闻香水就能解析出成分，这“超能力”让她踏入调香师行列，并一路做到爱马仕香氛总监。

“当船停泊在岸边，你踏上这座花园小岛，耳边即迎来蟋蟀鸣，脚下踩着清脆的干草声。夏风吹拂而来迎接你，一股被阳光烤过的枯草香，夹着开心果仁与橄榄果的馥郁馨香迎面袭来。”

爱马仕香氛创作总监，亦是爱马仕御用调香师克莉斯汀·纳格尔（Christine Nagel）5月23日来狮城发布她为爱马仕创造的第二款花园系列香水“希瑟岛花园”（Un Jardin à Cythère）时，对记者如此形容她希望自己最新的香水作品能在闻者脑海里播放的影像。这也是爱马仕第七款花园系列香水。来到创造香水，克莉斯汀宛如一位微电影作者，也像一位画家。



疫情期间靠气味记忆宅家创作克莉斯汀告诉记者，在爱马仕创造香水有着绝对的自由，只会接获指示该是时候构思一款新的香水系列，大约何时推出，其余全由她自由发挥。创作之前的准备功夫是到她选定的花园沉浸一周，深度汲取灵感。然而在她开始要为创造新花园系列成行时，疫情暴发，全球封锁，她唯有靠情感与气味的记忆宅家创作。