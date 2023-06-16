明星潮爸越来越多，最新入列的，是刚刚宣布儿子出生的韩星宋仲基。当了爸爸多一份担当，添加成熟感，但同时也让人流露奶爸柔情和爱妻顾家的暖男气质。6月18日是父亲节，来看看明星潮爸们的不同时尚风格。

帅气型男

入榜2023年“全球最喜爱韩国演员”名单前三甲的玄彬，和孙艺珍育有一名儿子，多了奶爸身份但魅力不减。

这个由韩国文化体育观光部与韩国国际文化交流振兴院（KOFICE）公布的名单，收集26国的民调，整理出全球最爱的五名韩国演员，分别是李敏镐、孔刘、玄彬、宋慧乔和李钟奭（前译李钟硕）。

玄彬近期的机场造型，手里提着大手袋，被网友说是“爸爸包”，适合奶爸携带。（互联网）

当中，已当爸爸的玄彬，更显成熟稳重。其实他向来诠释不同造型都帅气十足。年轻时期《我叫金三顺》的高富帅形象，走白净路线；《爱的迫降》穿着军人装有威严但其实外刚内柔，圈粉不少；后来拍摄动作片电影《机密同盟》，蓄了胡子，显得粗犷，有男子气概。

玄彬平时的穿着走简约路线，干净利落。不时参与时尚活动的他，今年4月到日本参加品牌活动时，以一身白T牛仔裤搭配灰白色外套出现机场。一改过去背着大背包的机场穿搭造型，这次换作了大容量的手提包，有网友形容适合当“爸爸包”放尿片奶瓶。看来，奶爸也能很时尚。

日本娱乐界天王级人物木村拓哉，两个女儿木村心美和木村光希都已亭亭玉立，是时尚界宠儿。木村光希（Koki）今年1月在IG上载一张站在车站准备乘坐新干线的照片，身穿咖啡色羽绒外套搭配黑色牛仔裤，粉丝一看便认出身上的外套是品牌A Bathing Ape的服裝。

木村光希（右）的穿搭，和父亲木村拓哉（左）当年在日剧“Hero”里的造型，非常相似。（互联网）

木村拓哉在代表作之一日剧《律政英雄》（Hero）中，便时常穿亮面焦糖咖啡色羽绒外套配牛仔裤。光希这身“父女”装，其实妈妈工藤静香也穿过，木村拓哉的时尚影响力渗透全家。

运动猛男

明星中有不少热爱运动的猛男爸爸，从吴尊、林志颖、刘畊宏，到英国足球明星贝克汉姆等。

疫情期间，刘畊宏和妻子王婉霏以健身直播走红，他们的运动服颜色、造型和谐。刘畊宏向来勤运动，经常穿无袖运动上衣，展露手臂二头肌线条。

吴尊的穿搭走运动路线，经常戴棒球帽。（互联网）

同样喜爱健身及各类运动的吴尊，在社交媒体上分享的照片视频中，可见他多个运动造型。例如打着赤膊展示腹肌打网球，穿着球衣在足球场上显英姿等。

想诠释这类运动风造型，可以学吴尊戴个棒球帽或运动头巾，和孩子们一起到户外踏青，展现阳光外向的一面。或者，周末带娃时穿运动鞋，年轻又容易“追赶”小孩。

暖男好爸爸

陪伴就是给孩子最好的礼物，一些现代父亲都亲力亲为照顾孩子，和妻子分担打理家里大小事物。演艺圈里的暖男爸爸代表包括李李仁、修杰楷、陈豪等。

李李仁顾家爱孩子的形象，深入民心，曾请过两年育婴假，把时间完全留给孩子，专心当全职爸爸。近年在影视作品如《华灯初上》《嗨！神兽》等中，展现演技。

暖男爸爸们一般比较朴实，着装方面以实用为主。李李仁近期成为北欧瑞典时尚品牌J.Lindeberg代言人，主张简约穿搭，不过度花哨。

李李仁近期成为北欧瑞典时尚品牌J.Lindeberg代言人。（互联网）

该品牌主打高尔夫球时尚服饰，最新的系列包括几何波点、钻石图腾、斑马设计和3D立体针织四大系列。特点是面料优质有延展性，而且透气舒适。款式经典百搭，比如Polo衬衫可搭配休闲西装外套或短裤，潇洒有型。

港星陈豪入行前曾是模特儿，掌握时尚脉搏。现在他除了演艺工作，也自创咖啡品牌，据说他每天都为妻子陈茵媺泡咖啡，有时间也会亲自接送三个孩子，是顾家好男人。和太太出席时尚活动时，两人会做情侣打扮，比如参与首饰品牌活动时，两人的黑白配造型非常吸睛。愿意衬托妻儿当他们身旁的绿叶，反而让人多留意他几眼。