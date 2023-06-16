音乐节台上台下 时装竞秀

近年来，世界各地的音乐节不再只是声演的舞台，更已成为时尚的飨宴，无论是表演者还是观众，台上台下时尚造型争奇斗艳。狮城首届独立中文音乐节“Clang克浪！”即将登场，有不少本地时尚亮点。

狮城6月热浪滚滚，伴随天气炎炎浪涛而来的是星期六（6月17日）本地举行的首届独立中文音乐节“Clang克浪！”。

若有注意海外音乐节的报道，会知道近年音乐节不只是声演的体验，更已变成一场夏日时尚的飨宴。以Coachella、Lollapalooza和Pitchfork等为例，这些美国音乐节台上台下皆是时尚的秀场，到场明星、网红和观众头上插羽毛、戴花，衣着七彩缤纷，有的仙气飘逸，有的性感火辣，亦有波希米亚等夏装让观众耳眼、手机相机忙得不亦乐乎。“音乐节时尚”（music festival fashion）更成了非官方的时尚新季度和关键词。

顾及到夏季气候，以及这些音乐节的时长，表演艺人与到场红人的装扮较为轻便、简易和透气，更适合作为看官日常穿着的参考，但细看仍可见巧思、心机和设计感。拿4月尾刚落幕的Coachella为例，韩国女天团Blackpink就大玩团名，四次以黑和粉红登场，首次是清一色粉红镂空紧身胸衣配迷你裙和挖空细节长裤；接着是以银色细节点缀的黑白双色造型；再来是用蒂芙尼与卡地亚首饰点缀的黑色造型；最后是Dolce & Gabbana为她们量身定制，用粉红薄纱点缀的黑色、粉红色相间紧身胸衣和高腰热裤。