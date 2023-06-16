时尚品牌创总任期短暂成现象

据报道，时尚品牌Ann Demeulemeester近期宣布与新任创意总监卢多维奇·德·圣塞尔宁（Ludovic de Saint Sernin）分道扬镳，据BoF（Business of Fashion）报道，消息人士透露，品牌管理层与设计师本人之间存在歧见。

Ann Demeulemeester在2022年12月任命圣塞尔宁接任创意总监一职，今年3月呈献首个系列，结合品牌经典作品与设计师个人品牌一贯的性别流动元素，评价毁誉参半。Ann Demeulemeester是安·迪穆拉米斯特1985年与丈夫共同创立的品牌，设计简洁，强调不对称剪裁与通常是黑或白色的单色面料，受庞克摇滚影响至深，发展出自成一派的中性解构美学。

“Vogue”指出，圣塞尔宁离任并不是近期时尚品牌创意总监上任不久就离开的单一案例。此前，Trussardi的双人创意总监瑟哈特·伊西克（Serhat Isik）和本杰明·胡斯比（Benjamin A. Huseby）离任；再是被誉为“Z世代圣罗兰”的25岁创意总监查尔斯·德·维尔莫林（Charles de Vilmorin），被宣告与Rochas两年合约到期后不续约；新锐设计师鲁伊吉·比利亚塞诺（Rhuigi Villaseñor）也在上任仅一年（两季）后从Bally出走……