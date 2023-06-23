适度时尚、清真美容 马来时尚趋势盘点

时尚界简约风盛行，在不改变遮蔽原则的基础上，年轻穆斯林群体中也流行起“适度时尚”，这股风潮借助社交媒体和国际大品牌的加持，正在形成一种新潮的时尚景观。

本月底即将迎来哈芝节（Hari Raya Haji），是公共假期，也是马来族重要节日。这些年，随着“适度时尚”和包容多元概念的兴起，马来日常着装与清真美容（halal beauty）板块也相继发展出新趋势。

“适度时尚”概念兴起说起传统的马来造型，女子多以穿着马来古笼服（baju kurung）套装为主，佩戴头巾（hijab）。男子身着“baju melayu”，戴无边帽。长衣长裤遮盖身体，戴头巾、无边帽，为了遵循信仰中关于“谦逊，遮蔽” 的教导。随着简约风盛行，在不改变遮蔽原则的基础上，年轻穆斯林群体中正在流行“适度时尚”（modest fashion），先是在社交媒体兴起，后来随着国际大品牌加持，正在形成一种新潮的时尚景观。

“适度时尚”是一种偏宗教文化的谦逊着装风格，因为信仰、宗教或个人喜好的缘故，人们选择少暴露的穿着，以舒适、宽松的设计为主，在满足宗教群体得体的着装需求外，又不失时尚感。这股风潮的兴起，某种程度上归功于关注潮流也有宗教信仰的千禧一代。他们通过社交媒体，希望发出自己的声音，打破有限的着装选择，提升衣柜时尚的创意技巧，因此出现了一批来自各阶层的宗教风格博主、设计师、潮流引领者。