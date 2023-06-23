圣罗兰首个高级珠宝系列 融雕塑美感与流畅线条

创意总监Anthony Vaccarello融合雕塑美感、流畅线条和品牌标志性元素，为法国品牌圣罗兰（Saint Laurent）设计了第一个高级珠宝系列。

是的，法国品牌Saint Laurent虽已创办逾60年，但从未推出过fine jewellery。

创办人Yves Saint Laurent于1966年推出Rive Gauche成衣系列，这对当时仍盛行定制时装的时尚界来说，可谓是划时代举动。或许也因此，昂贵的钻石+真金首饰没被品牌列入“考虑范围”。

印象中，品牌从不缺设计独特、精致的首饰。Yves Saint Laurent生前确实与许多首饰设计师合作过装饰首饰，但皆以非奢华材质如金属和水晶打造，都是标价不高的costume jewellery（装饰首饰）。这些设计师包括自1960年代就为品牌设计首饰的法籍设计师Claude Lalanne（其雕塑感强烈的首饰深得大师心，现任创意总监Anthony Vaccarello更于2021年春夏复刻她于1969年为品牌设计的首饰），以华丽设计闻名的Robert Goossens，1970年代为品牌设计过不少波西米亚风首饰的Loulou de la Falaise，以及1980年代大师钟爱的美国首饰设计师Robert Lee Morris等。