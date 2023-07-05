BYO新日常　环保潮袋推荐

自己的袋子自己带，开启限塑日常。

本周起全岛开始限制使用塑料袋，以后出门都要自备环保袋，BYO（Bring Your Own）将成为新日常。最近逛街也会时不时留意，选择一款设计美观的环保袋，不仅购物时可以随时拿来用，也能作为日常穿搭的造型单品。迎接绿色生活，几款手袋推荐给一起限塑环保的潮男潮女。

宜家托特编织袋别小看这个IKEA（宜家）标识，随着潮流圈的再创作，它经常以不同形态出现在包包、T恤、帽子等单品上，久而久之带出了潮流属性。每次去宜家逛街，很多人都会入手蓝色编织袋，好装耐用，价格也便宜。除了这一常见款，宜家还有一款42厘米长的白色手袋，售价仅$1.90，尺寸看来更适合日常上街买菜时用。简单的配色，白底印上IKEA标识，搭配日常着装如牛仔裤与T恤的造型，简约醒目。



The Art Faculty时尚公益环保的同时也支持公益，自闭症资源中心旗下的艺术学苑（The Art Faculty），在官网（theartfaculty.sg）售卖多款由特需儿童设计的印花环保袋。以自然元素或本土主题为灵感，设计元素包括娘惹卡峇雅（nonya kebaya）、如切排屋、新加坡海港等。有折叠款包包，方便收纳随身携带。也有长款大包，可承重18公斤，方便大量采购时使用。