当宝格丽与峇厘岛相遇

宝格丽上周在峇厘岛举办区域高级珠宝与腕表发布会，展示了Mediterranea系列的最新作品。这是该系列于威尼斯首发后，在东南亚的首个发布站。

售价高达2350万元的红宝石钻石项链和售价高达1264万9000元的祖母绿钻石项链，都是宝格丽高级珠宝精品中的精品。虽然全球局势动荡不稳，经济前景不明朗，但这并没有熄灭高端客户对宝格丽高级珠宝的热情。



高级珠宝腕表市场继续稳健增长在印度尼西亚峇厘岛出席这场活动的宝格丽南亚太平洋区域董事经理范卫联说，Mediterranea系列高级珠宝获得市场不俗的反应，在意大利威尼斯的首发就有近半的珠宝和腕表被预订，盛况空前。他说：“在本区域，我们的市场表现也很亮眼，新加坡的市场一直都很稳定，泰国则名列前茅，当地客户对Serpenti灵蛇系列的珠宝和腕表特别钟爱，因为那与当地神话中的纳迦（蛇神）神似，除了好看，泰国客人也认为佩戴蛇形珠宝能有护佑作用。”

因此，6月27日在峇厘岛举办的Mediterranea系列高级珠宝腕表发布会，少不了来自泰国的客户和泰国著名艺人Davika Hoorne。其他出席的180个嘉宾包括宝格丽在南亚太平洋地区的品牌之友谢宛谕和孙政、本地艺人郑惠玉、菲律宾名模Catriona Gray、越南歌手Ho Ngoc Ha、印尼艺人Putri Marino、印尼名模Luna Maya、印尼网红Anastasia Siantar和Cindy Karmoko等。