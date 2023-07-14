姐姐乘风破浪 造型各自精彩

新一季乘风破浪的舞台，你最中意哪位姐姐的造型？时尚记者点评不同风格“浪姐”的服饰与妆容。

中国综艺节目《乘风破浪的姐姐》迎来第四季，今年依旧星光熠熠，还走起了国际路线。邀请到的33位姐姐中，有来自美国、俄罗斯、韩国、越南、日本等几国艺人同台献艺，带来风格迥异的表演。嘉宾年龄跨度从30+到50+，展现不同年龄段的女性美。截止本周，赛程已经过半，姐姐们状态越战越勇。台上献艺高歌，台下热搜不断，几位呼声很高的姐姐各有各美。

美依礼芽：日系二次元风作为日本乐团GARNiDELiA的主唱，美依礼芽早前凭借一首二次元风格的《极乐净土》在视频网站Bilibili爆红。身高152公分的美依礼芽的舞台造型展现了中日结合的唯美与动感，在个人初舞台秀上，她重现了成名曲《极乐净土》，以一身二次元风格的舞娘服登场，传统元素的布片层层叠搭，拼制成衣，水袖挥动间随乐舞动，呈现着满满活力。随后的几场表演，多是以慢歌为主，以轻柔薄纱的飘逸长裙亮相。在与龚琳娜合唱《花海》时，一群粉色纱裙飘逸，长发落肩搭配清纯的古风头饰，营造仙女下凡的意境。在演唱《归途有风》时，一身米色半露肩长裙，梳着可爱丸子头，盘发搭配水晶头饰，宛如动漫中走出的精灵。

值得一提的是美依礼芽的妆容，清纯的日系妆总能打造出减龄效果，诀窍在于底妆的清透度，干净粉嫩有氧气感，让肌肤自然呈现白里透红的状态。眼妆多会用到浓密卷翘的睫毛搭配美瞳，还有亮粉或闪片点缀在眼眸间做装饰。唇色多采用蜜桃橘或嘟嘟粉，透出柔嫩的少女气质。