Longchamp经典Le Pliage折出奇趣 订户李国良发布 / 发布 / 2023年7月21日 5:00 AM Longchamp x Toiletpaper Le Pliage Cheval大型提袋。（Longchamp提供） Longchamp x Toiletpaper Le Pliage Banane小型手袋。（Longchamp提供）字体大小:小中大法国品牌Longchamp再玩联名！这次请来意大利杂志“Toiletpaper”两位创刊人合作，再让经典Le Pliage“折叠”出趣味！Longchamp的Le Pliage折叠袋今年30岁了。过去30年来，众设计师及创意人（从美国设计师Jeremy Scott、Shanye Oliver，到法国艺术家André Saraiva及日本动漫Pokémon等）都先后在Le Pliage“身上”留下印记，让这款被誉为“每个法国女人皆有一个”的手袋成为最能启发创意的时尚画布。这次，品牌请来意大利艺术／时尚杂志“Toiletpaper”两位创刊人Maurizio Cattelan和Pierpaolo Ferrari合作Longchamp x Toiletpaper系列，成品既调皮又色彩缤纷！请订阅或登录，以继续阅读全文！请LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息赞 热词 法国 打造甜、透、亮糖果妆 总理和我们都走过Bata岁月