Longchamp经典Le Pliage折出奇趣

法国品牌Longchamp再玩联名！这次请来意大利杂志“Toiletpaper”两位创刊人合作，再让经典Le Pliage“折叠”出趣味！

Longchamp的Le Pliage折叠袋今年30岁了。过去30年来，众设计师及创意人（从美国设计师Jeremy Scott、Shanye Oliver，到法国艺术家André Saraiva及日本动漫Pokémon等）都先后在Le Pliage“身上”留下印记，让这款被誉为“每个法国女人皆有一个”的手袋成为最能启发创意的时尚画布。

这次，品牌请来意大利艺术／时尚杂志“Toiletpaper”两位创刊人Maurizio Cattelan和Pierpaolo Ferrari合作Longchamp x Toiletpaper系列，成品既调皮又色彩缤纷！