总理和我们都走过Bata岁月

Bata、Giordano、Casio、Triumph、L’Oreal、Bonia……这些耳熟能详的品牌已经伴随我们走过几十年，承载丰富的集体回忆。早报《时尚》版从今天起推出新系列“我们穿过的岁月”，在六期的内容中，精选一些常青品牌的故事与读者分享。第一期从鞋履品牌Bata开始。

Bata这个名字对许多国人有着深刻的集体回忆。一双双简单、便宜的白帆布校鞋，是小学、初中学子生涯的等号，勾起代代人青涩的回忆。

在网上看到一张1964年新加坡的老照片，顺着熟悉的首都戏院（Capitol Theatre）望下去，眼熟的Bata大招牌就挂在比邻111号桥北路建筑上，当时那还是Bata大楼，原来那时Bata已存在了？

其实还更早。新加坡Bata1931年8月31日在首都戏院建筑内开店，新加坡Bata鞋有限公司注册开业后，从事制造、分销和营销鞋业，不到10年内版图即扩及马来西亚槟城、印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾。Bata亚太和非洲总部一直设在新加坡，经营这地区近3000家商店，新加坡目前有38家门店。1951年，Bata在首都戏院旁盖了专属的Bata大楼，1979年拆除改建柏龄大厦（Peninsula Plaza），Bata两层楼高的旗舰店开在大厦面街店面至今。在1960至1980年代，新马学生几乎人人脚上一双Bata白校鞋。李显龙总理更在2019年贴出他在1963年11岁穿Bata鞋上学的黑白照，声称Bata是新加坡家喻户晓的品牌。