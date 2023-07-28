海外品牌成功抢滩 打造国民休闲服

Bata、Giordano、Casio、Triumph、L’Oreal、Bonia……这些耳熟能详的品牌伴随我们走过几十年，承载丰富的集体回忆。《时尚》推出“我们穿过的岁月”系列，在六期的内容中，精选一些常青品牌的故事与读者分享。

第二期回顾当年受大众喜爱的休闲服品牌，你家还有几件？

在优衣库还没进入本地之前，佐丹奴（Giordano）和Hang Ten作为休闲服代表，是1990年代到千禧年前后的国民衣橱，也是少男少女对于时尚的最初记忆。记得那时平日穿校服，周末换上便装，不少男生喜欢穿胸间带字的T恤，或以立领Polo衫搭配牛仔裤，出门逛街约会拍拖。虽说这两个牌子都是海外品牌，通过赞助国庆庆典或演唱会，在本地打响了知名度，也因此成为国民记忆的一部分。

佐丹奴城市T恤红火香港商人黎智英在1981年创办佐丹奴连锁店，随后在亚洲范围内迅速扩展。刚到新加坡时，除了斥重金在各媒体打广告，在扩张的高峰期，“无孔不入”的分店遍布全岛。印象中开在邻里购物中心的店面，总是贴满红彤彤的“大字版”，折扣力度诱人，引得“妈妈党”争相抢购，趁打折一次过买好几件放在家，填满子女衣橱。

1990年代初，佐丹奴打出广告语“没有陌生人的世界”（World Without Strangers），让一代人留下深刻印象，寄托着美好“地球村”的愿景。