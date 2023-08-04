粉红芭比时尚“疯”靡全球

无论是让人惊叹的银幕戏服重现，服装设计名师与时尚品牌向芭比形象致敬的服装系列，还是排山倒海的品牌联名，近来，银幕上下都成了芭比时尚秀场和商场。本月在新加坡也处处可见粉红之踪。

粉红“芭比风”（Barbiecore）正袭卷全球。作为一个稳坐时尚宝座的流行文化icon，变化多端的时尚造型一直是芭比娃娃过去64年的灵魂所在。她的创办人Ruth Marianna Handler在1959年创造她就是为了填补女孩玩具的一个真空——当时的女孩不是玩小婴儿娃娃，就只能为纸娃娃穿纸衣裳。她创造芭比是让女孩有个投射的对象，透过为芭比装扮作为女孩对未来身份、工作与生活的幻想。

芭比也滋养着众多服装设计师与时尚品牌的想象，老佛爷卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）、Moschino、Diane von Furstenberg、Balmain等在过去30年内都推出过向芭比形象致敬的服装系列。在狂卖座的《芭比》真人电影的推动下，“芭比风”更白热化成“芭比疯”，赢得排山倒海的品牌联名系列，更破天荒地吸引到不胜枚举的明星设计师敞开少女心房，俯首屈膝前来合作。

银幕上下都是芭比时尚秀场和商场。2023年无疑是“芭比疯”年！

芭比X玛歌风尚

大银幕上千娇百媚，饰演芭比的女星玛格罗比（Margot Robbie）踏出银幕巡回宣传电影时也化身真人版芭比，所穿的宣传服都是时尚名牌和设计名师遵照不同年代经典芭比的服饰为她量身打造。目前所知的就有至少10套。

雍容华贵版是完美复刻1960年“醉人的夜”（Enchanted Evening）的薇薇安·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）淡粉红拖地晚装配箍颈珍珠项链与绒毛白披肩；以及重现1960年“单人聚光灯”（Solo Spotlight）的Schiaparelli亮晶晶露肩鱼尾晚礼服。

Schiaparelli亮晶晶露肩鱼尾晚礼服重现1960年“单人聚光灯”芭比造型。（互联网）

Vivienne Westwood完美复刻1960年“醉人的夜”芭比造型。（互联网）

Vivienne Westwood复刻芭比造型草图。（Vivienne Westwood提供）

休闲可人版有模拟2015年“粉红俏佳人”（Pink Fabulous）的1993年春夏华伦天奴绕颈式露背波点粉红迷你裙；重现1992年“耳环魅力”（Earring Magic）的Balmain透视长袖皮革胸衣迷你裙；呼应1992年“秀发如云”（Totally Hair）的Pucci迷幻图案迷你裙；以及向1959年泳装芭比致敬的Hervé Legér黑白横条紧身露肩连身裙。

玛歌造型师用Hervé Legér黑白横条紧身露肩连身裙致敬1959年泳装芭比。（互联网）

Pucci迷幻图案迷你裙呼应1992年“秀发如云”（Totally Hair）芭比造型。（互联网）

1993年春夏华伦天奴绕颈式露背波点粉红迷你裙致敬2015年“粉红俏佳人”（Pink Fabulous）芭比造型。（互联网）

Balmain透视长袖皮革胸衣迷你裙重现1992年“耳环魅力”（Earring Magic）的风采。（互联网）

其中两套粉红西装套裙的重现也让人惊叹——用假钻点缀的Moschino迷你裙套装呼应1964年的“闪亮粉红”（Sparkling Pink），以及复刻1985年“白天到夜晚”（Day to Night）Versace白色翻领粉红围巾装饰的西装套裙。这造型还有一件吊带闪亮上衣配粉红雪纺蓬裙的晚装，所以玛歌以这双造型在韩国首映会亮相时走了两次红毯，表现了80年代，芭比已成为事业与玩乐皆平衡的职场女性。玛歌宣传电影时，脚上几乎所有的高跟鞋都是Manolo Blahnik专为她打造的！

玛歌宣传《芭比》穿的鞋子全由高跟鞋设计大师Manolo Blahnik为她量身定制。（Manolo Blahnik提供）

团队复刻1985年“白天到夜晚”（Day to Night）芭比造型，玛歌以这双造型在韩国首映会亮相时走了两次红毯。（互联网）

用假钻点缀的Moschino迷你裙套装呼应1964年的“闪亮粉红”（Sparkling Pink）芭比造型。（互联网）

芭比的“C裳”

看过《芭》电影的时装精一定会觉得里头有几套服装特别眼熟，尤其是上面的双C。你没看错。《芭》服装设计师杰克琳·杜冉（Jacqueline Durran）对《时尚》杂志透露：“玛歌在电影里穿的，若不是我们服装团队创造的，就几乎都是香奈儿（Chanel）的。他们很乐于支持电影，我们要什么他们都竭尽全能找到送到剧组。”而促成这有求必应的合作的主因是玛歌与香奈儿的代言关系——玛歌自2018年就被选为香奈儿的品牌大使。

玛歌是香奈儿品牌大使，所以品牌乐得赞助她戏里的服装与包包。（Warner Bros提供）

芭比戏里粉红衣橱里的格子粉红洋装也是香奈儿提供的。（Warner Bros提供）

一张流传网上的剧照中，芭比穿去听审的粉红粗花呢（tweed）西装套裙，就是1995年香奈儿的春装。观众一直问：芭比戏里所戴的夸张彩宝石项链到底是真的还是假的？答案是：货真价实，这也是出自香奈儿1995年春季的红、粉红、绿、蓝宝石、巨钻吊坠与泪珠珍珠点缀的项链。

辨识度高的粉红粗花呢西装套裙当然出自香奈儿。（Warner Bros提供）

芭比剧照里所穿的粉红粗花呢西装套裙出自1995年香奈儿春装系列。（互联网）

芭比戏里所戴的夸张彩宝石项链货真价实，也是出自香奈儿1995年春夏系列的宝石项链。（Warner Bros提供）

Aldo这双芭比联名透明鞋像灰姑娘的玻璃鞋。（Aldo提供）

Aldo与芭比联名的包包设计。（Aldo提供）

芭比联名风暴

《芭比》是商业娱乐片，戏里戏外的时尚宣传如此铺天盖地，不趁机吸金抢钱符合常理吗？全球各家品牌竞相与玩具公司美泰（Mattel）搞联名协作，有的系列全球推出，有的只限在自己国家售卖。本月在新加坡推出，已知的有这些：

1. Aldo：19件限量鞋履包包。深浅粉红包包有透明版、闪亮心形包扣，以及用芭比娃娃头部剪影，衣服和芭比字母徽章点缀的三款。10款鞋子有高低跟、凉鞋、尖头包鞋、松糕鞋、球鞋等。最让人动心的是深粉红色透明高跟鞋，让人联想到灰姑娘的玻璃鞋。

2. Kipling：这家比利时包牌将8款经典包推出限量粉红版，包包衬里印上逼真芭比公仔图案，同时附上背着Kipling Abanu斜背包的芭比图样吊饰。如果你喜欢他们家的猴子，Kipling也推出戴着芭比风格白色遮阳帽的粉红限量版猴子娃娃。

Kipling将8款经典包推出限量粉红芭比版。（Kipling提供）

3. Zara：从Zara国际网站所见，他们与芭比的联名系列真的让人惊喜连连，除了有向电影服装致敬的粉红格子露肩洋装、牛仔装，更让人意想不到的还有B字母手提包、B字母环保吸管、芭比三合一刀叉匙、粉红眼罩、芭比字样发夹、蜡烛、贝壳项链、复古墨镜，以及芭比男友肯（Ken）迷你男装系列（可惜本地进的男装少之又少！）等，不小心荷包会悲惨沦陷。

Zara这件粉红格子洋装与《芭比》电影里那件几可乱真。（Zara提供）

Zara这次也推出Ken造型的系列，可惜本地进口的款式非常有限。（Zara提供）

4. Crocs：厚底凉鞋与芭比推出两款限量鞋，一款全是粉红，另一款黑鞋面粉红加厚鞋底，两款都附上讨粉欢心的芭比图鞋面装饰。

Crocs x Barbie有全粉红与黑鞋面版。（Crocs提供）

5. Superga：不喜欢高跟鞋的女生可以考虑Superga的平底帆布鞋，一款印上粉红芭比字母标识，另一款则印上让人联想到芭比精彩消闲生活的图案。欲买从速，据悉大部分已缺货。

Superga与芭比的联名系列十分受欢迎。（Superga提供）

花瓣造型的芭比联名戒指手表，梦幻得让粉丝想占为己有。（Fossil提供）

6. Fossil：三款芭比手表，一款用小花、粉红高跟鞋等点缀黑表带，有点俗气，其中两款则让人大为惊喜。一款的表圈能更换，有让人联想到芭比复古泳装的黑白横条表圈与用芭比字样和假钻点缀的赌场轮盘表圈两款，表带也可从黑色变为粉红色。另一款则是花瓣形的金色手表戒指，包装盒的粉红花瓣更让人心花怒放。

7. Cotton On：印上芭比字样的各种T恤，非常限量，据悉只剩少量了。