冻龄秘诀 以科学方式保养

随着年龄增长，肌肤面临多重考验。阳光照射、空气污染、生活压力等因素加速了皮肤老化的进程。如何力挽狂澜，以科学的方式进行保养，与时光逆行，散发冻龄光彩。

保养型医美当道 无创高效保养

看起来比实际年龄年轻，是不少熟女梦寐以求的。

抛开对整形就得挨刀的老旧思想，现今医学美容科技趋向低修复期甚至无创发展。因此，“保养型医美”越来越受到欢迎。所谓的保养型医美，并不会改变你原始容貌特征，而是以科技医学方式减缓或去除外在老化现象。其中，高效、低风险、修复期短都是人们越来越能接受医美的主要原因。

但众多医美疗程中，要如何选对项目以便应对所面对的老化问题，对症下药，更快速有效地达到自然不留痕迹的效果呢？

老化的三大面子问题



皮肤出现的老化问题，包括胶原蛋白流失、面部脂肪减少和水分流失。（图/Getty Images）

随着年龄的增长，皮肤逐渐出现一系列老化问题，包括胶原蛋白流失、面部脂肪减少和水分流失，让肌肤出现下垂、皱纹、笑纹、面部凹陷和干燥等困扰，让人呈现老态。

除了通过健康的生活方式，自律的运动和注意饮食，我们也通过科学的方法护肤，可以缓解这些问题，散发冻龄的光彩。

抗老保养就要聚焦以下三大方面：

肌肤表层：静态纹、毛孔、轮廓松弛、黑斑、黄褐斑、肤色不均、暗沉、干燥、眼皮下垂 肌肤深层：胶原蛋白和水分的流失导致松弛、凹陷、泪沟 头皮护理：毛囊老化、掉发问题、发量变少

受欢迎的保养医美项目有哪些？

现代女性越来越重视以科学的方式，进行高效保养，应对老化的问题。（图/DR D医美医疗诊所提供）

来自DR D医美医疗诊所的伍永权医生畅谈四个时下受欢迎的保养医美项目，以及它们如何应对各式皮肤和头发所面对的老化问题。

1. 求紧致：凤凰电波

这一种非侵入性的电波拉皮疗程，获得美国FDA认可。它能精准加热肌肤深层的筋膜层，持续刺激人体胶原蛋白和弹力蛋白增生，让人体自然修复，达到除皱、除细纹的紧肤效果，也可恢复肌肤的弹力，从而改善肌肤松弛的问题。

特点：它是一次性的保养疗程，过程一个小时，无伤口，无术后修复期，效果自然。和传统电波拉皮相比，它的痛感降低许多，疗程也不需舒眠麻醉，可根据疼痛指数调整最适合的电波能量等级。

适用于：上下眼周、眼皮、额头、双下巴之外，它所能治疗的范围广泛，还包括颈部纹路和苹果肌、法令纹、木偶纹、婴儿肥等。身体部分则含括蝴蝶袖、腹部、大小腿、臀部松弛、橘皮组织等部位。

2. 求肤质 ：三文鱼DNA生物刺激

水嫩饱满的肌肤是健康肤质的代号。（图/Getty Images）

通过科学的方式，从三文鱼体内提取的超大分子多核苷酸，刺激皮肤胶原蛋白和弹性蛋白的再生，从而使皮肤的质感大幅度提升。它具有强大的抗氧化及修复作用，皮肤能获得深度补水和紧致弹性，恢复青春活力。

特点：几次疗程后，你会注意到皮肤变得更紧致和更滋润，而皮肤弹性和皱纹也会有明显改善，脸颊会显得更丰盈饱满。

适用于：氧化、缺水皮肤，也适用于妊娠纹、有疤痕的皮肤。

3. 求无瑕：矽谷电波-射频微针系统

结合“脉冲式电波”和“连续式电波”的科技，这个双波细疗程可分为八种不同的模式，针对不同皮肤问题进行治疗。它获得美国FDA、欧盟CE和韩国KFDA认可。

特点：医生可以根据患者的治疗部位和皮肤状况，进行定制精细化治疗。以黄褐斑来说，此项疗程能大幅降低反黑风险。

适用于：泛红、肤色不均、凹凸洞、痘疤、毛孔等各式皮肤问题。

4. 求生发：再生激光

拥有一头健康的秀发让人显得更年轻。（图/DR D医美医疗诊所提供）

这项技术无创无痛，激活头皮肌肤组织的信号通路，触发头发生长因子，促进毛发再生。

特点：让毛囊从静止阶段更快地过渡到生长阶段，从而增加头发密度与厚度。同时也通过血管扩张和新生血管形成，增加了头皮的血液循环，让毛囊得到更多的血液供应与营养，促进了头发生长。

适用于：头发稀落

关于DR D医美医疗诊所

DR D医美医疗诊所的医生，左起：伍永权医生、谢明珊医生、陈俊彦医生和陈敏莹医生。（图/DR D医美医疗诊所提供）

DR D医美医疗诊位于新加坡最繁华的乌节路与莱佛士坊，医美团队经过专业训练与教育，并使用经过新加坡卫生局（MOH）认证的仪器。这里提供多种医美选项，可根据不同肌肤状况与需求，个性化定制最适合的疗程。

创办人伍永权医生（Dr David Ng）在英国与新加坡累积了许多丰富的神经外科，一般外科与整形外科的手术经验。他观察力细腻，审美眼光独到精准。

谢明珊医生（Dr Chia MS）拥有美国医美学会医学美容文凭。她说：“每个人都是独一无二的。我的职责是帮助你实现最好的自己。”

陈俊彦医生（Dr Alisa Tan）注重医美疗程的整体性，她精通英语、华语、⻢来语与广东话能与顾客取得良好的沟通。

她说：“衰老是不可避免的，但我相信让我们可以美丽而优雅地老去。”

陈敏莹医生（Dr Michelle Tan）对痤疮和抗衰老的治疗特别感兴趣。她说：“看到顾客的满足和信心让我感到高兴，这让我有动力继续前进。”

DR D医美医疗诊所在乌节路和莱佛士坊各设有诊所。（图/DR D医美医疗诊所提供）

联系方式



乌节路诊所地址：Liat Towers, 541 Orchard Road #20-01, S238881

莱佛士坊诊所地址：CIMB Plaza, 30 Raffles Place, #02-13, S048622

欢迎拨打热线或传简讯到+6588811966（Whatsapp）或上网instagram.com/drdaesthetics/查询更多详情。

【本文由Dr D Aesthetic Medical Clinic呈献】